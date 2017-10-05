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Боржників по газу чекає нове покарання: буде жорстко
Експерт розповів, що буде з боржниками, які не заплатили за газ, коли буде працювати нова структура з продажу газу населенню.
В ефірі Politeka on-line екс-начальник Управління зі зв’язків з громадськістю НАК “Нафтогаз України”, незалежний експерт з питань енергетики Валентин Землянський пояснив, як зміняться відносини зі споживачами в роботі нової структури – ТОВ “Газопостачальна компанія” Нафтогаз України”, основним видом діяльності якої стане продаж газу населенню.
«Є цікавий нюанс. Якщо НАК Нафтогаз виступає як постачальник газу, то ви потрапляєте під дію мережевого кодексу. І як облгази панькаються зі споживачами, ще за радянською звичкою, коли є заборгованість і т.д. – нічого подібного не буде. Вам будуть виставляти з коефіцієнтом два, наприклад, вашу заборгованість. І все», – розповідає експерт.
Зараз з населенням ведеться дуже толерантна робота, терпиме ставлення до боргів, по суті, не застосовується ніяких санкцій до боржників. В роботі Нафтогазу буде зовсім інший підхід, говорить Землянський.
«Це буде такий жорсткий капіталізм з нелюдським обличчям», – попередив експерт.
Джерело: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, должник, газ, наказание
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