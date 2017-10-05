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Части пенсионеров могут не повысить пенсии в октябре, - Розенко
Некоторые из украинцев, получающих социальные выплаты (пенсии), могут дождаться повышения пенсионных выплат согласно принятой парламентом Украины пенсионной реформе не в октябре месяце, а только в ноябре. Как заявил после заседания правительства вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, это может произойти из-за того, что необходимо провести перерасчет, пишет «УНИАН».
Как информирует replyua.net, Павел Розенко заявил: «Уже в октябре месяце пенсионеры Украины получат повышенные пенсии… Однако часть из таких могут получить повышение в ноябре из-за необходимости проведения перерасчета. В таком случае доплаты украинцы получат в ноябре 2017-го. Для тех, кто получает пенсии в нашей сране, ничего нового здесь нет».
Как ранее уже сообщалось, что депутаты Верховной Рады Украины во вторник приняли пенсионную реформу. Также парламент одобрил и судебную реформу. В результате последнего один из оппозицинеров, бывший глава Харьковской области Михаил Добкин заявил, что он выходит из состава «Оппозицонного блока». Еще один член оппозиции Вадим Новинский также заявил, что намерен создать новую платформу внутри Оппблока.
Теги: Украина, Донбасс, повышение, пенсии
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