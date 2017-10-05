Иран намерен взять в аренду землю в Украине

05.10.2017 17:22

Иран заинтересован создавать совместные с Украиной предприятия в сельском хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Украины по итогам встречи руководства ТПП и делегации исламской республики, передает Корреспондент.

Отмечается, что Иран планирует заниматься экстерриториальным сельским хозяйствов, то есть брать в аренду сельскохозяйственные угодия для выращивания пшеницы, кукурузы, сои, рапса и других культур. Кроме того, иранская сторона не против покупать готовую продукцию.

"Начальные цифры аренды – 5 тысяч га. Амбициозный проект призван обеспечить рынок стран Персидского залива, где есть высокая потребность в продуктах сельского хозяйства", – говорится в сообщении.

Стороны обсудили возможность выкупать готовые сельскохозяйственные компании и создавать совместные предприятия с украинскими партнерами.

Сообщается, что в Украине сейчас зарегистрировано 40 компаний с иранским капиталом. В структуре общего экспорта из Украины в Иран доля сельскохозяйственной и пищевой продукции составляет более 60%. Иран активно импортирует украинские зерновые, которые в структуре экспорта существенно превосходят другую продукцию.

Как сообщалось ранее, в прошлом году Кабмин Украины поддержал решение о частичном приостановлении санкций против Ирана.

Источник: https://from-ua.com