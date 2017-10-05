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Крупный пожар Харьковской области: люди не могли выбраться из дымовой ловушки
Пожарные спасли восьмерых, всего же 20 человек эвакуировали
В поселке Слобожанское Змиевского района горел жилой многоэтажный дом. Об этом сообщают пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.
По данным ведомства, загорелась квартира на первом этаже. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Из-за того, что двери в квартире были открыты, густой дым распространился по лестничной клетке всего дома.
"Задымление угрожало жизни жителей квартир всего подъезда. Пожарные оперативно провели спасательные работы. Первыми из дымовой ловушки они вызволили женщину и ее четырехлетнюю дочь. Пострадавшие лежали без сознания на ступеньках между четвертым и пятым этажами", – рассказывают спасатели.
К сожалению, медики констатировали смерть ребенка.
Бойцы ГСЧС спасли восемь человек, всего 20 жителей эвакуировали. Пожарные локализовали пожар, сейчас проводятся работы по его ликвидации. Причина возгорания устанавливается.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, пожар, Харьковская область
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