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Новая коммуналка: сколько с украинцев будут обдирать за тепло
Министр финансов Александр Данилюк на следующей неделе посетит Вашингтон и тогда станет известно, сколько украинцы будут платить за газ
Известно, что там он встретится с представителями Международного валютного фонда (МВФ) и обсудит ценообразование на газ для населения. Так, анонсируя поезду, Данилюк отметил, что до завершения переговоров правительство решило не менять цену на газ.
В разное время премьер-министр Владимир Гройсман и вице-премьер Павел Розенко заявляли, что газ для населения с 1 октября 2017 года дорожать не будет. Сегодня глава Минфина Данилюк изменил формулировку правительства. «Пока мы заморозили цену», — сообщил он. Так, изначально ценообразование закрепляется в рамках постановления Кабинета министров. В данном случае — в документе №187 от 22 марта 2017 года.
Также, согласно этому решению правительства, до 1 июля Министерство экономического развития обязано было опубликовать новую цену на газ, а НАК «Нафтогаз Украины» — вписать в договоры с производителями тепла. Но этого не случилось, и «Нафтогаз» уже заключил договоры с теплокоммунэнерго. В графе «стоимость газа» они указали старую (нынешнюю) цену газа, но дополнительно в договорах зафиксировали: «В случае определения правительством другой цены, принять новую как обязательную».
Напомним, в Кабмине решили отложить дату публикации цены на природный газ для населения.
Как говорится в протокольном решении Кабмина, публикацию отложили не неопределенный срок – до 31 марта 2018 года.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, отопление, коммунальные услуги
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