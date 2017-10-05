«Оппоблок» разрушается, его заменяет «За життя», – эксперт

05.10.2017 18:30

Развал в «Оппозиционном блоке» связан с системным голосованием партии в угоду власти

Об этом заявил политический эксперт Николай Спиридонов, комментируя в своем Facebook скандальное голосование партии за судебную реформу вместе с провластными фракциями.

«Оппоблок» развалился, проторговавшись с властью. Заявление Добкина (народного депутата Михаила Добкина, – ред.) о выходе из партии стало символической траурной речью на поминках «Оппозиционного блока». Внутренний конфликт, который давно назревал в недрах партии, выплеснулся наружу. Причины этого развала кроются не столько в личностных противоречиях и интригах. Дело в том, что «Оппоблок», заявляя о своей оппозиционности, постоянно голосовал с властью, часто поддерживая откровенно диктаторские и антинародные законы. Многие лидеры партии, такие как Добкин, усмотрели в этом угрозу для своего личного политического имиджа», – написал Спиридонов.

По мнению политолога, «Оппоблок» окончательно предал своих избирателей, проголосовав за «диктаторскую» судебную реформу, и это стало последней каплей для многих «оппоблоковцев», в частности для Михаила Добкина, который покинул партию.

«Голосование за судебную реформу, которую уже назвали диктаторским законом, в очередной раз продемонстрировало, что «Оппоблок» работает с властью. Это голосование стало последней каплей для многих партийцев. Потеряв контроль, номинальный руководитель партии Юрий Бойко попытался обвинить в партийном разброде Михаила Добкина, обвиняя его то в недостаточной партийной дисциплине, то в том, что тот не доделал что-то в оформлении партии в Харькове», – заявил эксперт.

Кроме того, он отметил, что молодая партия «За Життя» Вадима Рабиновича очень активно вытесняет «Оппоблок» из его электорального поля. Так, по словам Николая Спиридонова, уже в ближайшее время «За життя» может заручиться поддержкой оппозиционно настроенного Юго-Востока и части Центра.

«В последнее время «Оппоблок» стремительно теряет поддержку в регионах. Причем, не только у избирателей, но и у местных депутатов. Так, в Днепре и Одессе фракции ОБ попросту раскололись, бывшие «оппоблоковцы» бегут в «За життя» Вадима Рабиновича. И это не единичные случаи: как стало известно от источников в руководстве «Оппоблока», о таких переходах ведутся переговоры еще в 6 областных структурах ОБ. Можно предположить, что уже в ближайшее время ситуация на «партийном рынке» Юго-Востока Украины резко поменяется. Избиратели «Оппоблока» все пристальнее смотрят в сторону «За життя» – и вполне вероятно, что партия Рабиновича и Мураева станет именно той политсилой, которая сможет заручиться поддержкой оппозиционно настроенного Юго-Восток и части Центра», – считает политолог.

При этом ­­он привел данные последнего соцопроса, согласно которым «За Життя» уже значительно опережает «Оппоблок» в электоральных предпочтениях украинцев и все плотнее приближается к лидерам рейтинга.

«Тут стоит отметить, что уже сейчас, согласно последнему соцопросу (данные были опубликованы позавчера), партия Рабиновича уверенно занимает третье место в рейтинге политических сил среди украинских избирателей. В такой ситуации на политической арене «За життя» может существенно поднять свой рейтинг, став реальным конкурентом за лидерство в партийных предпочтениях для находящихся на первом и втором месте «Батькивщины» и БПП, которым черпать электорат уже просто неоткуда», – резюмировал эксперт.

Источник: https://politeka.net