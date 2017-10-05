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Пенсионная реформа: что изменится после пересчета
Председатель правления Пенсионного фонда Алексей Зарудный сообщил, что на выплату пенсий«по-новому» предусмотрено 26 миллиардов гривен
Об этом Зарудный рассказал на селекторном совещании по вопросам внедрения пенсионной реформы.
Так, по словам главы ПФ, в рамках реформы перерасчет пенсий будет проведен автоматически и займет 2-3 дня.
По обещаниям чиновника, практически на следующий день после вступления закона в силу Пенсионный фонд изготовит дополнительные платежные документы.
Зарудный уточнил, что пенсионеры, которые будут получать пенсии в октябре уже после вступления закона в силу, будут получать пенсию в предыдущем размере, а также доплату, согласно перерасчету; те, кто уже получил пенсии, получат просто доплату.
Напомним, 3 октября парламент принял проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения пенсий», проголосовав таким образом за так называемую пенсионную реформу в Украине.
Как ранее писала Politeka, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, новая пенсионная реформа не способна решить дефицит Пенсионного фонда.
По материалам «Интерфакс-Украина»
Теги: Донбасс, пенсионная реформа
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