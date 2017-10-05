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Пенсионная реформа: что изменится после пересчета

05.10.2017 17:08
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Председатель правления Пенсионного фонда Алексей Зарудный сообщил, что на выплату  пенсий«по-новому» предусмотрено 26 миллиардов гривен

Об этом Зарудный рассказал на селекторном совещании по вопросам внедрения пенсионной реформы.

Так, по словам главы ПФ, в рамках реформы перерасчет пенсий будет проведен автоматически и займет 2-3 дня.

«Разработано и протестировано соответствующее программное обеспечение, с помощью которого, подчеркну, автоматически в ближайшие 2-3 дня будет осуществлен перерасчет для 9 млн пенсионеров», — заявил Зарудный.

По обещаниям чиновника, практически на следующий день после вступления закона в силу Пенсионный фонд изготовит дополнительные платежные документы.

Зарудный уточнил, что пенсионеры, которые будут получать пенсии в октябре уже после вступления закона в силу, будут получать пенсию в предыдущем размере, а также доплату, согласно перерасчету; те, кто уже получил пенсии, получат просто доплату.

Напомним, 3 октября парламент принял проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения пенсий», проголосовав таким образом за так называемую пенсионную реформу в Украине.

Как ранее писала Politeka, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, новая пенсионная реформа не способна решить дефицит Пенсионного фонда.

По материалам «Интерфакс-Украина»



Теги: Донбасс, пенсионная реформа
 
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