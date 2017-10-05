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Перейшла межу дозволеного: Савченко порівняла бойовиків ДНР з УПА
Нардеп Надія Савченко на засіданні парламентського комітету нацбезпеки і оборони, коментуючи закон президента про реінтеграцію Донбасу, нагадала, що колись було таке поняття за часів Радянського Союзу як вороги народу. За словами Савченко, так в ті роки називали бійців УПА, їх зробили на довгі 70 років ворогами та зрадниками народу.
Савченко підкреслила, що зараз Україна повторює історичну помилку СРСР, називаючи ворогами народу тих, хто зараз воює на Донбасі в рядах ЛНР і ДНР, захищаючи ті ж інтереси, що були свого часу у бійців УПА.
Палку промову Савченко різко перервав нардеп Борислав Береза, заявивши, що Савченко «несе маячню», займається російською пропагандою, захищаючи людей, які вбивають на Донбасі, які зазіхають на територіальну цілісність єдиної України. Перепалку між Березою та Савченко перервав глава комітету Сергій Пашинський, звернувшись до Берези. «Сьогодні в російській пресі і по всіх лініях пішло, що цей президентський законопроект є оголошенням війни Росії. Завдання деяких сил зірвати прийняття цього закону. Вам зрозуміло тепер?», - резюмував Пашинський.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, УПА, ДНР, Надежда Савченко
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