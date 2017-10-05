Почетное консульство Украины в Польше изуродовал вандал: появилась реакция МИД

05.10.2017 11:30

По словам Марьяны Бецы, произошедшее – очередной элемент гибридной войны РФ против Украины

Инцидент относительно антиукраинских надписей на стене здания почетного консульства Украины в польском Жешуве Киев рассматривает, как очередную провокацию Москвы. Об этом в Twitter заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"По инциденту в Жешуве (Польша) с почетным консульством Украины – провокация, очередной элемент гибридной войны РФ против Украины. По акту вандализма официально обратились в МИД Польши. Местная полиция оперативно отреагировала. Начаты следственные действия", – написала Беца.

Ранее сообщалось, что в польском городе Жешув вандал разрисовал почетное консульство Украины. Местные жители города пытались остановить вандала, однако злоумышленник не обращал внимания на замечания и после сделанного спокойно ушел.

На здании консульства осталась надпись на польском языке: Украина – ОУН-УПА, Waffen SS Galitzien, возле герба Украины нарисовали виселицу и немецкое слово Raus (убирайтесь – ред.), свастику и надпись на русском языке "нет".

Сотрудница консульства вызвала полицию.

Напомним, в польском городе Барлинек в одном из супермаркетов появилась табличка, которая предупреждает граждан Украины о том, что их ждет проверка. Соответствующее фото появилось в соцсетях. "Внимание!" Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, поддается проверке", – написано на табличке.

Источник: https://www.segodnya.ua



