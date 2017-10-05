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Почетное консульство Украины в Польше изуродовал вандал: появилась реакция МИД
По словам Марьяны Бецы, произошедшее – очередной элемент гибридной войны РФ против Украины
Инцидент относительно антиукраинских надписей на стене здания почетного консульства Украины в польском Жешуве Киев рассматривает, как очередную провокацию Москвы. Об этом в Twitter заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.
"По инциденту в Жешуве (Польша) с почетным консульством Украины – провокация, очередной элемент гибридной войны РФ против Украины. По акту вандализма официально обратились в МИД Польши. Местная полиция оперативно отреагировала. Начаты следственные действия", – написала Беца.
Ранее сообщалось, что в польском городе Жешув вандал разрисовал почетное консульство Украины. Местные жители города пытались остановить вандала, однако злоумышленник не обращал внимания на замечания и после сделанного спокойно ушел.
На здании консульства осталась надпись на польском языке: Украина – ОУН-УПА, Waffen SS Galitzien, возле герба Украины нарисовали виселицу и немецкое слово Raus (убирайтесь – ред.), свастику и надпись на русском языке "нет".
Сотрудница консульства вызвала полицию.
Напомним, в польском городе Барлинек в одном из супермаркетов появилась табличка, которая предупреждает граждан Украины о том, что их ждет проверка. Соответствующее фото появилось в соцсетях. "Внимание!" Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, поддается проверке", – написано на табличке.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Польша, МИД
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