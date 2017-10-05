Политолог рассказал, как с законами о реинтеграции Донбасса обыграть не только Россию, но и Запад

05.10.2017 20:38

Как передает replyua.net, в Украине разгорелись страсти вокруг обсуждения президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса. Комментируя события в Украине, украинский политолог Александр Хоруженко в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что власти в Украине можно разыграть шахматную партию с законами о реинтеграции Донбасса и оставить в дураках не только Россию, но и Запад.



Политолог отметил, что сначала Рада должна принять законы об особом статусе Донбасса, об амнистии, вообще все, что хотят западники. После этого занять выжидающую позицию и, если в конце концов Путина таки заставляют передать границу Украине, то провести массовые аресты по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Затем Конституционный суд отменяет закон об особом статусе по каким-нибудь формальным основаниям.



По словам Хоруженко, если западники будут возмущаться – сказать им, что мол Украина соблюдает свои международные обязательства очень строго – не менее строго, чем подписанты Будапештского меморандума, но Украина – правовое государство, а в правовом государстве международные преступления амнистии и сроку давности не подлежат, а правительство не может диктовать свою волю Конституционному суду. Если что-то заявит Россия – просто не вступать даже с ней в диалог, игнорируя ее неудовольствие.