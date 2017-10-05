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Принятие закона по Донбассу под угрозой: появились важные детали
Стало известно о проблемах с рассмотрением законопроектов на профильном комитете Рады
На заседании Комитета по национальной безопасности и обороне Верховной Рады нет кворума относительно внесенных президентом Украины законопроектов по Донбассу. Об этом говорится в сообщении Комитета в Twitter.
Отмечается, что депутаты не могут никак одобрить внесение законопроекта в сессионный зал на рассмотрение депутатов.
"Доброе утро! На заседании Комитета по национальной безопасности и обороне, где должны рассмотреть президентские законопроекты по Донбассу, кворума нет", – говорится в сообщении Комитета.
Как пишет Украинская правда, на заседании нет главы фракции БПП Артура Герасимова, который на заседании фракции, нет Дмитрия Яроша, также нет депутата от НФ Андрея тетерева, Юлия Мамчура и Юрия Березы. Зато уже на месте Сыроед, Войцицкая, Шкрум, Мельничук и Петренко.
По состоянию на 10:00 есть 9 из 19 членов комитета. Таким образом, из-за отсутствия кворума на Комитете, законопроекты могут только обсуждаться, но решения по ним приняты не будут.
Планировалось, что эти проекты будут вынесены в повестку дня и депутаты возьмутся за их голосование.
Напомним, вчера, 4 октября, президент Украины Петр Порошенко внес в Раду два законопроекта: по особому статусу и реинтеграции Донбасса. Голосование за данные документы ожидается сегодня, 5 октября.
Согласно внесенному предложению президента, особый статус региона предлагается продлить на год.
Что касается реинтеграции Донбасса, то, как пояснял законопроект народный депутат Иван Винник, сначала предполагается освобождение оккупированных территорий, установить местную власть, и только потом заниматься реинтеграцией региона.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, закон, угроза
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