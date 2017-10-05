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Приватизация по-новому: как будут продавать убыточных гигантов
Профильный комитет Рады поддержал правительственный законопроект и рекомендовал его к первому чтению – в Минэкономразвития объяснили нюансы документа
Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики одобрил законопроект "О приватизации государственного имущества" (№7066 от 4 сентября 2017 года) и рекомендовал документ к первому чтению – на комитете его презентовали первый вице-премьер-министр Степан Кубив и первый замглавы Минэкономразвития МаксимНефедов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
Согласно сообщению, правительство доработало проект закона после заседания Национального совета реформ и передало в Верховную Раду новую редакцию.
Так, проект закона предусматривает разделение объектов приватизации на две группы: большая приватизация и малая приватизация.
Однако теперь проект закона определяет четкий критерий разделения – большим госпредприятием будет считаться компания, стоимость активов которой превышает 250 млн грн.
Инвестиционные советники
Согласно правительственному проекту закона о приватизации, объекты большой приватизации будут продаваться с привлечением инвестиционного советника – "одного из инвестиционных банков с мировой репутацией".
"Советник будет изучать спрос на объект, искать потенциальных покупателей, общаться с ними и предлагать стартовую цену", – объяснили в министерстве.
При этом, согласно законопроекту, объекты малой приватизации будут реализовываться исключительно на электронных аукционах.
"После заседания Национального совета реформ мы внесли изменения в процедуру. Мы будем выставлять активы, пока не найдется покупателя, который предложит лучшую цену. При этом мы протестуем все ценовые уровни и максимизируем доходгосударства от каждого объекта", – пояснил Нефедов.
Новые правила оценки
Стартовой ценой объектов малой приватизации станет чистая стоимость активов – или балансовая стоимость (совокупные активы за вычетом совокупных обязательств, долгов – Ред.), если чистая стоимость отрицательная, отметили в Минэкономразвития.
При этом, если балансовая стоимость отсутствует, то Фонд госимущества должен будет изучить спрос на рынке и предложить стартовую цену.
"Если после изучения спроса не получится установить стартовую цену, то будет использоваться методика оценки, определенная Кабинетом министров", – добавили в министерстве.
Новые правила продажи
Первым этапом будет классический аукцион с повышением цены. Если такой аукцион не состоялся, то на втором этапе объект будет вновь выставлен на такой же классический аукцион, но с дисконтом в 25% от начальной цены.
Если объект не продастся и на втором этапе, то будет проведен третий аукцион с дисконтом в 50% от начальной цены.
В случае, если третий аукцион также пройдет неуспешно, будет проведен четвертый аукцион – с понижением цены (т.н."голландский аукцион"), где отправной точкой является стартовая цена третьего этапа.
Как отметили в Минэкономразвития, главная задача законопроекта – обеспечить доверие инвестора к процессу приватизации.
"Равный доступ к аукционам малой приватизации, маркетинговая кампания крупных объектов, возможность использовать банковскую гарантию вместо взноса за участие в аукционе – все это расширяет круг потенциальных инвесторов", – добавил Нефедов.
Как известно, законопроект о приватизации предусматривает регулирование приватизации одним законом (сейчас – 7 законов), согласно которому будет лишь два типа объектов приватизации (вместо 5) – крупные и малые.
Кроме того, вместо пяти процедур приватизации предлагается оставить две – аукцион и выкуп. При этом малые объекты приватизации будут продаваться через электронную площадку "Prozorro.Продажи".
- Отметим, на площадку "Prozorro.Продажи" заходит с пилотным проектом и Фонд гарантирования вкладов физических (ФГВФЛ). Фонд гарантирования также планирует использовать "голландские аукционы" для продажи активов ликвидируемых банков. Новую модель аукциона планируется использовать как для индивидуальной продажи активов, так и для реализации групп активов.
При этом оспаривание приватизации будет возможно в течение 3 лет после ее проведения исключительно в международных арбитражах. Кроме того, на приватизируемые объекты будет накладываться мораторий на банкротство.
Напомним, Украина готовит законодательную базу к приватизации госпредприятия "Укрспирт" и рассчитывает на продажу Одесского припортового завода.
Как известно, украинская экономика не получает никакой прибыли от тысяч государственных предприятий, поэтому такие государственные активы нужно приватизировать, уверен премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что проведение приватизации позволит привлечь в Украину иностранные инвестиции и эффективных собственников. По его словам, успешная приватизация ускорит экономический рост Украины и сократит коррупцию в государственном секторе.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, продажа, приватизация, заводы
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