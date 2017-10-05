Приватизация по-новому: как будут продавать убыточных гигантов

05.10.2017 18:45

Профильный комитет Рады поддержал правительственный законопроект и рекомендовал его к первому чтению – в Минэкономразвития объяснили нюансы документа

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики одобрил законопроект "О приватизации государственного имущества" (№7066 от 4 сентября 2017 года) и рекомендовал документ к первому чтению – на комитете его презентовали первый вице-премьер-министр Степан Кубив и первый замглавы Минэкономразвития МаксимНефедов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Согласно сообщению, правительство доработало проект закона после заседания Национального совета реформ и передало в Верховную Раду новую редакцию.

Так, проект закона предусматривает разделение объектов приватизации на две группы: большая приватизация и малая приватизация.

Однако теперь проект закона определяет четкий критерий разделения – большим госпредприятием будет считаться компания, стоимость активов которой превышает 250 млн грн.

Инвестиционные советники

Согласно правительственному проекту закона о приватизации, объекты большой приватизации будут продаваться с привлечением инвестиционного советника – "одного из инвестиционных банков с мировой репутацией".

"Советник будет изучать спрос на объект, искать потенциальных покупателей, общаться с ними и предлагать стартовую цену", – объяснили в министерстве.

При этом, согласно законопроекту, объекты малой приватизации будут реализовываться исключительно на электронных аукционах.

"После заседания Национального совета реформ мы внесли изменения в процедуру. Мы будем выставлять активы, пока не найдется покупателя, который предложит лучшую цену. При этом мы протестуем все ценовые уровни и максимизируем доходгосударства от каждого объекта", – пояснил Нефедов.

Новые правила оценки

Стартовой ценой объектов малой приватизации станет чистая стоимость активов – или балансовая стоимость (совокупные активы за вычетом совокупных обязательств, долгов – Ред.), если чистая стоимость отрицательная, отметили в Минэкономразвития.

При этом, если балансовая стоимость отсутствует, то Фонд госимущества должен будет изучить спрос на рынке и предложить стартовую цену.

"Если после изучения спроса не получится установить стартовую цену, то будет использоваться методика оценки, определенная Кабинетом министров", – добавили в министерстве.

Новые правила продажи

Первым этапом будет классический аукцион с повышением цены. Если такой аукцион не состоялся, то на втором этапе объект будет вновь выставлен на такой же классический аукцион, но с дисконтом в 25% от начальной цены.

Если объект не продастся и на втором этапе, то будет проведен третий аукцион с дисконтом в 50% от начальной цены.

В случае, если третий аукцион также пройдет неуспешно, будет проведен четвертый аукцион – с понижением цены (т.н."голландский аукцион"), где отправной точкой является стартовая цена третьего этапа.

Как отметили в Минэкономразвития, главная задача законопроекта – обеспечить доверие инвестора к процессу приватизации.

"Равный доступ к аукционам малой приватизации, маркетинговая кампания крупных объектов, возможность использовать банковскую гарантию вместо взноса за участие в аукционе – все это расширяет круг потенциальных инвесторов", – добавил Нефедов.

Как известно, законопроект о приватизации предусматривает регулирование приватизации одним законом (сейчас – 7 законов), согласно которому будет лишь два типа объектов приватизации (вместо 5) – крупные и малые.

Кроме того, вместо пяти процедур приватизации предлагается оставить две – аукцион и выкуп. При этом малые объекты приватизации будут продаваться через электронную площадку "Prozorro.Продажи".

Отметим, на площадку "голландские аукционы" для продажи активов ликвидируемых банков. Новую модель аукциона планируется использовать как для индивидуальной продажи активов, так и для реализации групп активов. Фонд гарантирования вкладов физических (ФГВФЛ). Фонд гарантирования также планирует использовать "Prozorro.Продажи" заходит с пилотным проектом и

При этом оспаривание приватизации будет возможно в течение 3 лет после ее проведения исключительно в международных арбитражах. Кроме того, на приватизируемые объекты будет накладываться мораторий на банкротство.

Напомним, Украина готовит законодательную базу к приватизации госпредприятия "Укрспирт" и рассчитывает на продажу Одесского припортового завода.

Как известно, украинская экономика не получает никакой прибыли от тысяч государственных предприятий, поэтому такие государственные активы нужно приватизировать, уверен премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что проведение приватизации позволит привлечь в Украину иностранные инвестиции и эффективных собственников. По его словам, успешная приватизация ускорит экономический рост Украины и сократит коррупцию в государственном секторе.

Источник: https://www.segodnya.ua







