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Рада приняла закон о гастролях российских артистов в Украине
Депутаты объяснили правила российским гастролерам для выступлений в Украине
Верховная Рада поддержала законопроект об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине при участии граждан страны-агрессора. За него проголосовали 232 народных депутата, передает 112.ua.
Согласно новому закону, организатор концерта должен обратиться в СБУ за 30 дней, чтобы уточнить, есть ли среди участников нарушители украинского законодательства (чаще всего – поездки и выступления в оккупированном Крыму). Силовикам должны быть предоставлены данные об имени, псевдониме артиста и т. п.
В свою очередь СБУ в течение 10 дней должна уведомить организатора, есть ли запрет кому-то из запрашиваемых лиц. И лишь после этого организатор может вести переговоры с артистами РФ. Отмечается, что даже в этом случае нельзя исключать, что основания для недопущения в Украину артиста могут возникнуть позже.
Штрафы и запреты
В случае нарушения организатором концерта предписанных новым законом правил он будет оштрафован на суму от 50 до 100 минимальных зарплат (сейчас это от 160 до 320 тыс. грн). Согласно законопроекту, Минкульт определит порядок наложения штрафов.
В закон "О гастрольных мероприятиях в Украине" ввели такую норму: "Не допускается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, которые создают положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины".
Кроме того, запрещается проведение гастрольного мероприятия, если в нем принимает участие человек, который угрожает нацбезопасности (если его фамилия есть в специальном перечне Минкульта).
Как ранее рассказывал народный депутат Антон Геращенко, российские артисты могут посетить оккупированный Крым, но для этого им нужно всего лишь получить разрешение Украины. Он отметил, что артисты из России не сильно стремятся законным образом попасть на полуостров.
В свою очередь российский публицист Александр Невзоров отмечал, что Украина имеет право запрещать или разрешать въезд иностранным артистам, в том числе российским. По его словам, мнению российских артистов о недопуске их в Украину не стоит придавать значения.
Напомним, в начале сентября в оккупированный Крым съехались известные российские артисты.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Верховная Рада, артисты
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