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Разорванные пиджаки и поломанные микрофоны: чем отметились депутаты в Раде
Сегодня в Верховной Раде произошла драка между народными депутатами
Депутаты от «Самопомощи» заблокировали трибуну Рады, во время голосования законопроектов по Донбассу.
«Самопомощь» в буквальном смысле вырвала микрофоны у спикеров, и заблокировала трибуну!» — рассказал журналист Ян Доброносов.
В ходе потасовки порвали пиджак нардепа Сергея Лешенко.
Напомним, в парламенте во время рассмотрения законопроектов по Донбассу произошла потасовка – народные избранники решили заблокировать трибуну.
Во время выступления лидера фракции «Народного фронта» Максима Бурбака депутаты от: «Самопомощь», «Батькивщина» и внефракционные депутаты попытались занять президиум. Спикеру Андрею Парубию не удалось успокоить народных избранников, в результате был объявлен перерыв.
Первый вице-спикер Ирина Герашенко назвала депутатов, блокировавших трибуну подлыми и коварными «крисами».
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, микрофон, Верховная Рада, депутаты
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