Разорванные пиджаки и поломанные микрофоны: чем отметились депутаты в Раде

05.10.2017 20:54

Сегодня в Верховной Раде произошла драка между народными депутатами

Депутаты от «Самопомощи» заблокировали трибуну Рады, во время голосования законопроектов по Донбассу.

«Самопомощь» в буквальном смысле вырвала микрофоны у спикеров, и заблокировала трибуну!» — рассказал журналист Ян Доброносов.

В ходе потасовки порвали пиджак нардепа Сергея Лешенко.

Напомним, в парламенте во время рассмотрения законопроектов по Донбассу произошла потасовка – народные избранники решили заблокировать трибуну.

Во время выступления лидера фракции «Народного фронта» Максима Бурбака депутаты от: «Самопомощь», «Батькивщина» и внефракционные депутаты попытались занять президиум. Спикеру Андрею Парубию не удалось успокоить народных избранников, в результате был объявлен перерыв.

Первый вице-спикер Ирина Герашенко назвала депутатов, блокировавших трибуну подлыми и коварными «крисами».

Источник: Politeka