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Сосед Украины предложил Москве союз против Киева

05.10.2017 20:25
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Сосед Украины предложил Москве союз против Киева

Замглавы комитета по международным делам парламента Венгрии Мартон Генгеши призвал Москву и Будапешт объединить усилия, чтобы надавить на Киев из-за принятого Украиной закона об образовании, якобы ущемляющего права нацменьшинств.

Об этом сообщает РИА Новости.

Генгеши также предложил всем странам, выходцы из которых живут в Украине, объединиться. Целью называется "форсированное превращение Украины в мононациональное государство".

"Мы оказываем воздействие, какое можем, но пока его явно недостаточно. К великому сожалению, международное сообщество молчит по этому вопросу. Нас удивляет, что никак не реагирует Евросоюз, обычно очень активный в том, что касается защиты прав. Разве это не пример применения двойных стандартов? Реакция США, на наш взгляд, просто позорна. В своем коммюнике американское посольство в Киеве одобрило этот закон", - отметил он.

"Сейчас наша задача такова — уговаривать соседние страны, в том числе Россию, действовать совместно, выступить с общей декларацией, объединившись, давить на Украину", - добавил Генгеши.

Политик при этом напомнил, что Венгрия обладает эффективным инструментом воздействия на Украину: правом вето при переговорах о вступлении в Евросоюз.

"Мы можем заморозить диалог на любом этапе, и я очень надеюсь, что сделаем это, если Киев не даст задний ход", — предупреждает замглавы комитета.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, Венгрия
 
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