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Тысячи жителей Киевщины поддержали петицию за импичмент Порошенко. ВИДЕО
На сайте Киевоблсовета петиция за импичмент Порошенко набрала более 5 тыс. голосов. Фракция "Самопомощь" считает, что обращение Киевоблсовета по импичменту стало катализатором для данной петиции, пишет Голос.
Петиция о недоверии Президенту Украины Петру Порошенко и необходимости запуска процедуры его импичмента набрала более 5 тыс. голосов на сайте Киевского областного совета. Жители Киевщины призвали главу облсовета и депутатов донести до Верховной Рады, что Порошенко нарушил Конституцию Украины, так как не выполнил свои предвыборные обещания и занимается коррупцией. "В связи с этим требуем от Верховной Рады принять решение об отстранении Петра Порошенко от исполнения обязанностей президента Украины (импичмент) и создать следственную комиссию парламента, которая должна проверить его деятельность на посту Президента Украины", - отмечается в документе.
Алексей Дорошенко, депутат Киевского областного совета от партии "Самопомощь" связалподдержку гражданами петиции с голосованием Киевоблсовета за инициирование процедуры импичмента. "Поэтому в данном случае это послужило катализатором того, что сейчас происходит в области", - считает депутат. Дорошенко отметил, что "сейчас все в руках Верховной Рады".
В петиции также подчеркивается: "Мы, граждане Украины, чрезвычайно возмущены политикой Президента Украины Петра Порошенко. За три года своего правления президент не выполнил большинство своих предвыборных обещаний. Уровень жизни граждан упал в несколько раз из-за девальвации гривны и непомерного роста тарифов на услуги ЖКХ, хотя Президент обещал не допустить этого. Продолжается вооруженный конфликт на востоке Украины, в результате которого гибнут наши солдаты и ему не видно конца, хотя Порошенко клялся решить его в кратчайшие сроки". Жители громады также заявили, что власть находится в полной зависимости от МВФ, который диктует политику проводимую в стране. "Президент стал фигурантом скандальных публикаций об офшорах и других коррупционных схемах, которые широко освещались в западной и украинской независимой прессе, а уровень коррупции в стране стал больше, чем во времена предшественников", - сетуют активисты.
Ранее напомним Киевоблсовет проголосовал за урегулирование процедуры импичмента действующего президента и принятие закона о временных следственных комиссиях.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, импичмент, Порошенко
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