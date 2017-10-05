У Меркель прокомментировали закон об особом статусе Донбасса

05.10.2017 10:58

В отделе по связям с общественностью Федеративной Республики Германия в четверг вечером, 4 октября 2017 года заявили, что правительство ФРГ очень даже положительно оценивает предложение украинского лидера Петра Порошенко о продолжении существования постановления об особом статусе Донбасса, пишет DW.



Как информирует replyua.net, в Берлине отмечают, что такой закон является основой соответствующего пункта договоренностей, достигнутых в Минске. В правительстве Ангелы Меркель также сказали: «В результате его продление было бы очень важным шагом для реализации соглашений, достигнутых в Минске».



Ранее уже сообщалось, что оба проекта закона от президента Украины Петра Порошенко – «о продлении особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО» и «о реинтеграции Донбассе» были внесены и зарегистрированы в парламенте Украины 4 октября. В это же время во время заседания комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности и обороны заявили, что документ будет рассмотрен 5 октября в 9 часов 30 минут, буквально за полчаса до начала пленарного заседания Рады. Согласно предположительным данным, когда комитет примет решение относительно документа, то его внесут в зал и будут голосовать, как неотложный.