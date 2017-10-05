- Абонентов «Киевстара» ожидают новые тарифы10:25
- «Это объявление войны»: закон о реинтеграции Донбасса вызвал истерику в «ДНР»10:10
- В центре Одессы расстреляли замглаву Одесского облсовета09:55
- Реинтеграция Донбасса: как закон может повлиять на ситуацию в зоне АТО09:10
- Боржників по газу чекає нове покарання: буде жорстко08:11
- У Кучмы рассказали о прогрессе в Минских переговорах07:29
- Части пенсионеров могут не повысить пенсии в октябре, - Розенко07:09
- «Нам угрожают, на нас давят», - представители сел Донетчины приехали в Киев, чтобы рассказать о незаконных действиях властей Покровска20:35
- Порошенко внес в Раду законопроект о мирном урегулировании ситуации в ОРДЛО20:15
- Кабмин выделил деньги на жилье и выдачу паспортов для переселенцев19:49
В центре Одессы расстреляли замглаву Одесского облсовета
Стало известно, что в самом центре южного украинского города Одесса было совершено покушение на заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского. Информацию об этом «Интерфакс-Украина» сообщили в отделе по связям с общественностью областного совета Одессы.
Как информирует replyua.net, согласно имеющейся информации во время инцидента в Олега Радковского попали три пули. Несмотря на это, жизни одесского чиновника не угрожает ни одно из трех ранений. В свою очередь в пресс-службе патрульной полиции города Одессы также подтвердили факт стрельбы, добавив, что в данный час на месте инцидента свою работу осуществляют сотрудники следственно-оперативной группы. Согласно предварительной информации, преступник вел стрельбу из оружия малого калибра.
Напомним, ранее уже сообщалось, что в городе Черкассы неизвестные расстреляли депутата городского совета Михаила Бинусова. В результате инцидента он получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. В свою очередь мер Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что депутата Черкасского горсовета убили из-за того, что он, во время своего выступления на местном телеканале, «разоблачил коррупционные схемы».
Теги: Донбасс, Одесса, покушение
- Молодой охранник сжёг ненавистный аттракцион
- По следам "Ватутина". Теплоход "Зирка Днепра" внезапно отправился в сторону Крыма
- Одесситы с флагами Израиля и портретами Сталина устроили колоритное шествие (ВИДЕО)
- Переименованным Саакашвили улицам вернули старые названия
- Одесситы сняли патриотический ролик "Пожалейте маму!" (ВИДЕО)
- Пытаясь вывести вши, одесситка спалила дочь (ВИДЕО)
- «Это объявление войны»: закон о реинтеграции Донбасса вызвал истерику в «ДНР»10:10
- Реинтеграция Донбасса: как закон может повлиять на ситуацию в зоне АТО09:10
- У Кучмы рассказали о прогрессе в Минских переговорах07:29
- Чему учат детей террористы "ЛНР": в Сети высмеяли "патриотические" игры в оккупированном Луганске. ВИДЕО22:36
- "Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети22:14
- В Донецкой области нотариусы оформляли фиктивные сделки с недвижимостью с жителями ОРДЛО21:49
- "Идущий на смерть" боевик "ДНР" уничтожен на Донбассе: соцсети узнали о гибели боевика от страшных ранений21:24
- "Надя, включи тормоза!" - Георгий Тука высмеял заявления Савченко относительно закона о реинтеграции Донбасса15:49
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО13:32
- Мариупольцев обяжут оплачивать поверку водомеров13:10
- Абонентов «Киевстара» ожидают новые тарифы10:25
- «Это объявление войны»: закон о реинтеграции Донбасса вызвал истерику в «ДНР»10:10
- Ученые создали "супер-клей" для ран10:00
- В центре Одессы расстреляли замглаву Одесского облсовета09:55
- Известного украинского певца обворовали в США09:45
- Лучшие способы справиться с голодом09:35
- Реинтеграция Донбасса: как закон может повлиять на ситуацию в зоне АТО09:10
- Чем опасно низкое давление и как его лечить08:55
- Медики рассказали, чем опасен для здоровья интернет-шоппинг08:47
- В турецкой Анталии нашли останки Санта-Клауса08:37
- Лучшие способы справиться с голодом09:35
- Чем опасно низкое давление и как его лечить08:55
- Медики рассказали, чем опасен для здоровья интернет-шоппинг08:47
- Лід в косметології - дешевий засіб для проблемної шкіри07:53
- Какие судьбоносные моменты ожидать знакам Зодиака до конца года?07:46
- Популярні знеболювальні виявилися отрутою07:18
- «Нам угрожают, на нас давят», - представители сел Донетчины приехали в Киев, чтобы рассказать о незаконных действиях властей Покровска20:35
- Семечки — панацея от десятков болезней19:30
- Киви омолаживает19:10
- Плохой сон ведёт к ожирению18:46
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
- Историк: Настоящего мира в Украине не будет через несколько лет, мир полностью изменится
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"