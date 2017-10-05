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В центре Одессы расстреляли замглаву Одесского облсовета

05.10.2017 09:55
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В центре Одессы расстреляли замглаву Одесского облсовета

Стало известно, что в самом центре южного украинского города Одесса было совершено покушение на заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского. Информацию об этом «Интерфакс-Украина» сообщили в отделе по связям с общественностью областного совета Одессы.

Как информирует replyua.net, согласно имеющейся информации во время инцидента в Олега Радковского попали три пули. Несмотря на это, жизни одесского чиновника не угрожает ни одно из трех ранений. В свою очередь в пресс-службе патрульной полиции города Одессы также подтвердили факт стрельбы, добавив, что в данный час на месте инцидента свою работу осуществляют сотрудники следственно-оперативной группы. Согласно предварительной информации, преступник вел стрельбу из оружия малого калибра.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в городе Черкассы неизвестные расстреляли депутата городского совета Михаила Бинусова. В результате инцидента он получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. В свою очередь мер Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что депутата Черкасского горсовета убили из-за того, что он, во время своего выступления на местном телеканале, «разоблачил коррупционные схемы». 



Теги: Донбасс, Одесса, покушение
 
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