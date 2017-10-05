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В Украине настоящее нашествие зонтиков: свежий прогноз погоды
05.10.2017 10:35
Согласно данным Погода УНИАН, 5 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге до +20°.
На востоке пройдут дожди, температура днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +20°.
На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +17°.
В северных областях ливни. Температура до +15°. В центре практически без осадков, температура днем до +17°.
Согласно народному прогнозу, 5 октября – Фотия. Если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно; когда же деревья остались без листьев, то в конце января будет продолжительная оттепель.
Теги: Украина, Донбасс, погода, зонт
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