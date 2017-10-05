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В Украине упростили порядок предоставления социальных стипендий

05.10.2017 15:37
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В Украине упростили порядок предоставления социальных стипендий

Правительство усовершенствовал порядок предоставления социальных стипендий некоторым категориям студентов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики.

В среду, 4 октября, Кабмин принял постановление "О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений".

Документ определяет перечень документов, необходимых для получения социальных стипендий.

А именно:

  • справки высшего учебного заведения об обучении студента - в случае отсутствия у него студенческого билета;

  • справки из Пенсионного фонда Украины о стаже работы - в случае невозможности представления соответствующей справки из горного предприятия;

  • копии справки установленного образца, выданной несовершеннолетнему ребенку умершего гражданина, отнесенного к категории 1, 2 или 3, из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в случае невозможности представления студентом удостоверения лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.

Также с 1 января 2018 года для упрощения процесса сверки внесенных в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, сведений о студентах со списками студентов (курсантов), которым назначена социальная стипендия, вузам предлагается при подаче указанных списков в органы социальной защиты населения применять электронную цифровую подпись

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, стипендия
 
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