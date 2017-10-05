Вандализм в Киеве: неизвестный разбил памятные плиты на Аллее Героев Небесной сотни

05.10.2017 16:15

На своей Facebook-странице журналист Александр Рудоманов сообщил, что сегодня на Аллее Небесной сотни в украинской столице злоумышленник разбил памятные плиты, которые были установлены в честь погибших на Майдане Героев.

Об этом сообщает replyua.net. «Примерно час назад разбили памятник Небесной сотни на Майдане. Есть задержанный», – написал он. Также отмечается, что мужчина, который осквернил памятник, обвинял Небесную сотню в начале военных действий на Донбассе.



Помимо этого, Рудоманов добавил, что задержанный был доставлен в Печерское районное управление полиции. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.





В сентябре текущего года вандалы в Житомирской области разрушили мемориальную доску погибшему добровольцу батальона «Донбасс» Юрию Коновалову, которая была установлена на одной из скал области альпинистами-друзьями героя. У Коновалова была степень кандидата экономических наук. Он погиб под Иловайском в результате тяжелого ранения.