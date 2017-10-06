- Какое оружие Украина рассчитывает получить от США16:48
- Депутат: штрафы за использование русского меню в ресторанах не будут обязательными16:32
- Стало известно, на что украинцы тратят 94% зарплаты16:02
- В Украине обнаружили уникальное древнее захоронение15:45
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СНОВА БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ ЖИВОТНЫХ15:15
- Силовики предотвратили покушение на украинского министра14:32
- Стычка активистов и силовиков под Радой: в полиции озвучили подробности13:57
- На Донетчине более 900 полицейских будут уволены за коррупцию13:23
- В ЕБРР подвергли жесткой критике приватизацию в Украине12:58
- В УКРАИНЕ ПОД ЗАПРЕТОМ ЙОД, МЕДИЦИНСКИЙ СПИРТ И БОТОКС12:40
Депутат: штрафы за использование русского меню в ресторанах не будут обязательными
Юрий Сиротюк, депутат, инициировавший решение по меню на украинском языке в ресторанах Киева, заявил о том, что оно носит лишь рекомендательный характер. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, депутат отметил, что в документе не предусмотрены какие-либо конкретные санкции для нарушителей.
Напомним, что в четверг, 5 октября, депутаты Киеврады поддержали так называемый языковой закон, и, согласно их решению, в ресторанах и кафе Киева должно быть меню только на украинском языке, более того, все сотрудники этих заведений должны общаться с посетителями исключительно на украинском языке.Отмечается, что языком работы, делопроизводства и документации всех органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности, а также языком официальных объявлений и сообщений является государственный украинский язык.
По словам Сиротюка, за нарушение этого решения штрафы пока не предусмотрены. В Киевраде также не сообщили, могут ли в будущем быть введены подобные санкции для владельцев и работников столичных ресторанов и кафе.
Теги: Донбасс, рестораны, штраф, меню
- Через російську мову у Херсонській області оштрафували вісім ресторанів
- Юрий Луценко: "Меня не волнует, сколько денег украдут из банков!"
- ВОДИТЕЛЯМ С ИНОСТРАННЫМИ НОМЕРАМИ ГРОЗИТ БОЛЬШОЙ ШТРАФ
- В Донецкой области оштрафовали депутата
- Будь начеку, или Как потребитель платит дороже
- Порошенко подписал троекратное повышение штрафов за вождение пьяным
- ОБСЕ обвинила боевиков ОРЛО в использовании лазеров (ВИДЕО)16:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СНОВА БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ ЖИВОТНЫХ15:15
- Дипломат пояснил, опасен ли для Украины союз Венгрии с Россией14:48
- На Донетчине более 900 полицейских будут уволены за коррупцию13:23
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков10:55
- Силовой сценарий на Донбассе: Генштаб озвучил страшный прогноз10:37
- Журналист пояснил, в чем опасность исключения «Минска» из закона о реинтеграции Донбасса09:41
- В КРАМАТОРСКЕ СЕРИЙНЫМ МИНЕРОМ ОКАЗАЛСЯ ПОДРОСТОК17:47
- На Донбассе открыли часть "Дороги жизни"16:00
- Донетчина ждёт инвесторов и куркулей15:15
- Какое оружие Украина рассчитывает получить от США16:48
- Депутат: штрафы за использование русского меню в ресторанах не будут обязательными16:32
- Як зміцнити серцево-судинну систему без допомоги ліків16:18
- ОБСЕ обвинила боевиков ОРЛО в использовании лазеров (ВИДЕО)16:10
- Стало известно, на что украинцы тратят 94% зарплаты16:02
- В Украине обнаружили уникальное древнее захоронение15:45
- Меган Фокс объяснила, почему одевает сына в платья15:30
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СНОВА БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ ЖИВОТНЫХ15:15
- Букмекеры считают Украину бесспорным фаворитом в матче против Косово15:00
- Дипломат пояснил, опасен ли для Украины союз Венгрии с Россией14:48
- Як зміцнити серцево-судинну систему без допомоги ліків16:18
- Какие продукты помогут при осенней депрессии14:15
- Зелений чай з лимоном: в чому його користь для організму13:11
- Йогурт допоможе вилікувати гіпертонію11:24
- Покровская родительская суббота 2017: история и традиции праздника09:59
- Чем можно заразиться на маникюре?09:28
- Как обмануть старение? 6 советов08:53
- Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду07:50
- Думайте про зуби, коли п'єте Латте21:30
- Диетологи поделились важной информацией о грецких орехах19:15
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО
- Историк: Настоящего мира в Украине не будет через несколько лет, мир полностью изменится
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
- Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО
- "Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"
- Кто хранит это у себя дома, болеют раком: от этого нужно избавиться
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО