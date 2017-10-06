Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Дмитрий Игнатенко возвращается в «Донбасс»

06.10.2017 07:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дмитрий Игнатенко возвращается в «Донбасс»

Хоккейный клуб "Донбасс" усилился еще одним игроком – к команде присоединился защитник Дмитрий Игнатенко. Игрок будет выступать под 77-м номером.


Профессиональную карьеру Дмитрий начал в сезоне-2009/10 в "Белом Барсе", за который провел четыре сезона. Болельщикам ХК "Донбасс" игрок известен по выступлениям за "Молодую Гвардию" в МХЛ и за "Донбасс" в чемпионате Украины. В национальном первенстве за "Донбасс" Дмитрий провел 39 игр, в которых набрал 29 (6+23) очков.


Минувший сезон Дмитрий провел в "Кременчуке", где за 43 игры забил 9 голов и отдал 16 ассистов, став, таким образом, самым забивным защитником чемпионата. Этот сезон Игнатенко начал в "Иртыше" из Казахстана, за который успел сыграть четыре матча. 


Также Дмитрий имеет опыт выступлений за сборные Украины всех возрастов, включая выступление за Национальную сборную на домашнем чемпионате мира в Киеве-2017.

 

Источник: http://hcdonbass.com/ 



Теги: Донбасс, спорт, хоккей
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх