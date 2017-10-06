Гірше, ніж війна на Донбасі: стала відомою найболючіша проблема України

06.10.2017 17:57

Прийняття владою непродуманих реформ сприятиме погіршенню життя українських громадян ще більше, ніж нинішні військові дії на окупованому Донбасі. Як передає replyua.net, таку заяву в інтерв'ю журналістам видання «Апостроф» оприлюднив засновник та колишній командир полку «Азов», народний депутат Андрій Білецький. Зокрема, парламентар розповів про головний недолік реформи медичної системи.



«Як можна вести розмову про частково платну медицину, не обговоривши серйозно це питання із населенням, як можна взагалі розглядати такі речі, якщо відсутнє елементарне розуміння матеріального стану населення, не усвідомлюючи, чим це завершиться для найбідніших українців, що це буде для середнього класу і так далі? Хтось взагалі робив такі оцінки?» - говорить Білецький. Депутат також зазначив, що результатом таких підходів стануть дуже великі проблеми для пересічних українців.



«Ми ризикуємо опинитися у величезній халепі, значно більшій, ніж нинішні військові дії на Донбасі, і від цього страждатиме населення України. Я не знаю, про який розвиток можна взагалі говорити, коли таким чином проводяться ось такі речі, без обговорення в суспільстві»,- зауважив депутат.