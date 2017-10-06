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Как часто можно есть яйца на самом деле
Будь то в омлете, вареные или жареные, яйца кажутся более здоровой пищей, чем, к примеру, блины или миска сладких хлопьев.
Но если есть яйца много раз в неделю, то возникает вопрос — так ли это полезно и как много яиц можно есть, не опасаясь за свое здоровье?
К счастью, диетологи сходятся в том, что есть в неделю до 10 яиц абсолютно нормально. Никакая составляющая яиц не угробит ваше здоровье, если даже съесть немного больше нормы. Но если добавить пару ломтиков сыра и ветчины в яичницу или сделать омлет сладким, блюдо совершенно незаметно прибавит в калориях. А кроме того, не стоит забывать, что кипящее на сковородке масло далеко не так безвредно как кажется.
Также стоит помнить: в яичном желтке есть определенные питательные вещества, которые вы не получите, если будете просто есть яичные белки в надежде «компенсировать» эти самые сыр и ветчину. Все жирорастворимые витамины находятся в желтке, поэтому, если вы уберете его, вы в самом деле урежете количество жира, но также уберете много питательной ценности.
Суть, по словам диетологов, заключается в том, что правильное количество яиц полностью зависит от остальной части вашего рациона. В одном большом яйце содержится около 80 калорий, пять граммов жира и шесть граммов белка. Итак, если вы уже получаете много белка и жиров из других блюд, каждый день есть омлет из 5 яиц на завтрак — далеко не лучшая идея. Но если вы знаете, что будете весь день на ногах, и не знаете, когда получите ваш следующий источник белка, можете разбить в сковородку еще одно яйцо.
Но есть и обратная сторона вопроса — насколько безопасны те яйца, которые мы видим на прилавках магазинов? Все-таки рекомендуется покупать яйца в различных фермерских лавках, так как магазинные яйца могут быть полны ненужных организму гормонов. Но и идти на рынок тоже не стоит — яйца в фермерских и подобных им магазинах, как и в обычном супермаркете, подвергаются правильной термической обработке, которая сводит к нулю вероятность получения сальмонеллы, которая, как известно, попадает в яйца именно с их скорлупы, на которую вирус попадает из куриного помета. Термическая обработка производится без использования химикатов, но все равно не используется перед попаданием яиц на прилавки рынка
Источник: umnaja.ru
Теги: Донбасс, здоровье, яйцо
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