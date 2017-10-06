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Крах гривны отменяется, курс доллара и евро отступает
Стало известно, какой курс валют Нацбанк приготовил украинцам к концу первой недели октября
Согласно официальным данным главного финансового регулятора Украины, по состоянию на пятницу, 6 октября, цена доллара осталась без изменений, а евро слегка упал в цене.
В частности, стоимость американского доллара 6 октября составила 26,80 гривны. На черном рынке доллар торгуется по 27,00 грн при покупке и 27,10 грн при продаже.
Курс евро приятно удивил своей новой ценой, цена евровалюту упала на 13 копеек за сутки. 6 октября европейская валюта будет стоить 31,46 гривны.
На черном рынке евро покупают по 31,70 грн, а продают по 31,95 грн.
Напомним, по мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, Национальный банк сумеет удержать курс доллара к гривне в этом году на уровне не выше 26,5 грн/$.
Следует уточнить, что согласно предыдущему прогнозу, курс гривны к доллару на конец 2017 года должен был быть 27,7 грн за доллар США.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, евро, доллар, курс валют
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