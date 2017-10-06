- "Ксенофобский скандал" в полиции Польши: подключились украинские дипломаты19:15
- Порошенко разъяснил подробности закона о реинтеграции Донбасса18:48
- Стало известно о космической сумме долга Ахметова перед Украиной18:30
- Муженко пугает неимоверными потерями при силовом возврате Донбасса18:16
- Гірше, ніж війна на Донбасі: стала відомою найболючіша проблема України17:57
- Синоптики предупредили украинцев о сюрпризах погоды на выходные17:05
- Какое оружие Украина рассчитывает получить от США16:48
- Депутат: штрафы за использование русского меню в ресторанах не будут обязательными16:32
- Стало известно, на что украинцы тратят 94% зарплаты16:02
- В Украине обнаружили уникальное древнее захоронение15:45
"Ксенофобский скандал" в полиции Польши: подключились украинские дипломаты
Дипломаты ожидают оперативного ответа от руководства полиции воеводства
Генконсульство Украины в Кракове направило письмо руководству полиции Нижнесилезского воеводства с просьбой разъяснить ситуацию в деле возможного превышения полицейскими полномочий в отношении гражданки Украины в отделении полиции во Вроцлаве. Об этом сообщил консул генконсульства Украины в Кракове Сергей Царук, передает "Укринформ".
"Мы отреагировали на эту ситуацию: направили письмо руководству полиции Нижнесилезского воеводства и ждем официального ответа", – сообщил консул.
Он добавил, что дипломаты ожидают оперативного ответа – по словам Царука, к этому делу привлечено также почетное консульство Украины во Вроцлаве.
Царук отметил при этом, что украинка не обращалась за помощью в генеральное консульство в Кракове или почетного консульства Украины во Вроцлаве.
Напомним, по сообщениям польской прессы, полицейские города Вроцлав почти сутки издевались над 21-летней украинкой, угрожая депортировать ее на родину и заставляя раздеваться. Также девушка утверждает, что ее лишили возможности позвонить близким. В конце концов, она была допрошена в качестве свидетеля, а затем отпущена из отделения без предъявления обвинений.
В сентябре сообщалось, что владелец магазина в польском городе Барлинек вывесил объявление, предупреждающее, что все граждане Украины, которые решили сделать покупки, подлежат досмотру. Владелец магазина пояснил, что надпись была сделана под влиянием импульса после кражи, совершенной украинцем. Неудачливый похититель пытался вынести два пакета с продуктами.
Напомним, в конце лета в Люблине трое человек избили 23-летнюю украинку из-за ее национальности. Девушка возвращалась домой около 5:00 утра с подругами, когда с ними заговорила компания поляков: двое мужчин и женщина.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Польша, скандал
- Генконсульства Польши в Донецке - не видать
- Скандальное заявление МИД Польши о Бандере: появилась реакция Украины
- Тимошенко спешит на помощь Саакашвили в Польшу
- Дипломат объяснил, почему Генконсульство Польши закрыло все консульские учреждения в Украине
- Перемога: как польские власти поддержали украинцев
- Глава МИД Польши в Донецке на футболе обсудит вопросы евроинтеграции
- Муженко пугает неимоверными потерями при силовом возврате Донбасса18:16
- ОБСЕ обвинила боевиков ОРЛО в использовании лазеров (ВИДЕО)16:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СНОВА БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ ЖИВОТНЫХ15:15
- Дипломат пояснил, опасен ли для Украины союз Венгрии с Россией14:48
- На Донетчине более 900 полицейских будут уволены за коррупцию13:23
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков10:55
- Силовой сценарий на Донбассе: Генштаб озвучил страшный прогноз10:37
- Журналист пояснил, в чем опасность исключения «Минска» из закона о реинтеграции Донбасса09:41
- В КРАМАТОРСКЕ СЕРИЙНЫМ МИНЕРОМ ОКАЗАЛСЯ ПОДРОСТОК17:47
- На Донбассе открыли часть "Дороги жизни"16:00
- Облил спиртом и поджег: детали чудовищного убийства в детсаду19:52
- Синдром старческого убожества: почему мы храним хлам19:35
- "Ксенофобский скандал" в полиции Польши: подключились украинские дипломаты19:15
- Токио: олимпийцам угрожает реальная опасность. 18:58
- Порошенко разъяснил подробности закона о реинтеграции Донбасса18:48
- Стало известно о космической сумме долга Ахметова перед Украиной18:30
- Муженко пугает неимоверными потерями при силовом возврате Донбасса18:16
- Гірше, ніж війна на Донбасі: стала відомою найболючіша проблема України17:57
- Полицейские высадили 30 пьяных пассажиров из поезда Интерсити17:15
- Синоптики предупредили украинцев о сюрпризах погоды на выходные17:05
- Синдром старческого убожества: почему мы храним хлам19:35
- Як зміцнити серцево-судинну систему без допомоги ліків16:18
- Какие продукты помогут при осенней депрессии14:15
- Зелений чай з лимоном: в чому його користь для організму13:11
- Йогурт допоможе вилікувати гіпертонію11:24
- Покровская родительская суббота 2017: история и традиции праздника09:59
- Чем можно заразиться на маникюре?09:28
- Как обмануть старение? 6 советов08:53
- Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду07:50
- Думайте про зуби, коли п'єте Латте21:30
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО
- Историк: Настоящего мира в Украине не будет через несколько лет, мир полностью изменится
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
- Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО
- "Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети
- Кто хранит это у себя дома, болеют раком: от этого нужно избавиться
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО