- Крах гривны отменяется, курс доллара и евро отступает10:25
- Осенний призыв в Украине: стало известно, кому могут вручить повестку10:10
- Покровская родительская суббота 2017: история и традиции праздника09:59
- Журналист пояснил, в чем опасность исключения «Минска» из закона о реинтеграции Донбасса09:41
- Как часто можно есть яйца на самом деле08:48
- Визит саудовского монарха в РФ: что это означает для Украины08:36
- Украинцам рассказали, как попасть в самую засекреченную страну мира08:10
- Павло Правий: депутат, якого я поважав, став в один ряд з тимошенками-соболєвими-гриценками07:31
- Дмитрий Игнатенко возвращается в «Донбасс»07:26
- В Нацполиции раскрыли детали покушения на Авакова07:10
Осенний призыв в Украине: стало известно, кому могут вручить повестку
Вчера в Украине начался призов на срочную службу в Вооруженных силах страны, который планируется завершить 28 ноября. В целом запланировано набрать 10 460 призывников, передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня».
В том числе, предусмотрено, что в ряды Вооруженных сил призовут 6 360 человек, в Национальную гвардию Украины – 3 500, в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек. В то же время, для участия в антитеррористической операции призванные на срочную службу украинцы привлекаться не будут. Принимать решение о том, в каких войсках или формированиях будет проходить службу призывник, будет принимать призывная комиссия с учетом его образования, технической подготовки и квалификации, пригодности для службы по состоянию здоровья, физического развития и морально-деловых качеств.
Осенью призвать на срочную службу могут годных по состоянию здоровья лиц мужского пола в возрасте от 20 до 27 лет. На период службы им положена материальная помощь после призыва и увольнения, полное содержание на время службы и отпуск периодом на десять дней. Кроме того «срочнику» гарантировано сохранение места работы и средней заработной платы.
Теги: Украина, Донбасс, армия, призыв, осень
- Осенний призыв в ВСУ будет проходить с 1 по 30 ноября - указ президента
- Украинцев в августе ждет внеочередной призыв в армию: кого заберут
- Сегодня в Украине стартовал осенний призыв на срочную военную службу
- В Украине скоро стартует весенний призыв в армию: кого и когда призовут
- Украинцам призывного возраста ужесточат выезд за границу из-за мобилизации
- В Украине продолжается осенний призыв срочников, который должен был завершиться 30 ноября
- Журналист пояснил, в чем опасность исключения «Минска» из закона о реинтеграции Донбасса09:41
- В КРАМАТОРСКЕ СЕРИЙНЫМ МИНЕРОМ ОКАЗАЛСЯ ПОДРОСТОК17:47
- На Донбассе открыли часть "Дороги жизни"16:00
- Донетчина ждёт инвесторов и куркулей15:15
- Камни вместо угля, или Как мариупольских пенсионерок хотели «кинуть» на топливо15:04
- Польские власти признали поставки угля из «Л/ДНР» в обход Украины14:58
- Переселённые и бездомные: мучения ВПЛ продолжаются14:48
- В Святогорске отгремел фестиваль юных журналистов14:30
- Боевики бьют по мирным объектам и применяют «Град»13:54
- Боевики «отправили на подвал» идеолага «ДНР» с женой13:48
- Крах гривны отменяется, курс доллара и евро отступает10:25
- Осенний призыв в Украине: стало известно, кому могут вручить повестку10:10
- Покровская родительская суббота 2017: история и традиции праздника09:59
- Мирчу Луческу наказали за длинный язык09:50
- Журналист пояснил, в чем опасность исключения «Минска» из закона о реинтеграции Донбасса09:41
- Чем можно заразиться на маникюре?09:28
- В Киев прилетел легендарный британский певец Стинг09:15
- "Лабораторию Касперского" обвинили в краже данных АНБ США09:00
- Как обмануть старение? 6 советов08:53
- Как часто можно есть яйца на самом деле08:48
- Покровская родительская суббота 2017: история и традиции праздника09:59
- Чем можно заразиться на маникюре?09:28
- Как обмануть старение? 6 советов08:53
- Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду07:50
- Думайте про зуби, коли п'єте Латте21:30
- Диетологи поделились важной информацией о грецких орехах19:15
- Выявлены уникальные свойства черного чая16:26
- Что лучше есть на завтрак, а от каких продуктов отказаться?15:30
- Боевики бьют по мирным объектам и применяют «Град»13:54
- Лучшие способы справиться с голодом09:35
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО
- Историк: Настоящего мира в Украине не будет через несколько лет, мир полностью изменится
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко
- "Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети
- Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО
- Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят