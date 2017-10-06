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Осенний призыв в Украине: стало известно, кому могут вручить повестку

06.10.2017 10:10
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Осенний призыв в Украине: стало известно, кому могут вручить повестку

Вчера в Украине начался призов на срочную службу в Вооруженных силах страны, который планируется завершить 28 ноября. В целом запланировано набрать 10 460 призывников, передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня». 

В том числе, предусмотрено, что в ряды Вооруженных сил призовут 6 360 человек, в Национальную гвардию Украины – 3 500, в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек. В то же время, для участия в антитеррористической операции призванные на срочную службу украинцы привлекаться не будут. Принимать решение о том, в каких войсках или формированиях будет проходить службу призывник, будет принимать призывная комиссия с учетом его образования, технической подготовки и квалификации, пригодности для службы по состоянию здоровья, физического развития и морально-деловых качеств.

Осенью призвать на срочную службу могут годных по состоянию здоровья лиц мужского пола в возрасте от 20 до 27 лет. На период службы им положена материальная помощь после призыва и увольнения, полное содержание на время службы и отпуск периодом на десять дней. Кроме того «срочнику» гарантировано сохранение места работы и средней заработной платы. 



Теги: Украина, Донбасс, армия, призыв, осень
 
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