Силовики предотвратили покушение на украинского министра

06.10.2017 14:32

Вячеслав Аброськин, замначальника Нацполиции, заявил о том, что люди, подозреваемые в причастности к взрывам и нападениям на дипучреждения из банды Торпеда, также готовили покушение на главу МВД Украины Арсена Авакова, сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.

«Действительно есть материалы, которые четко указывают на то, что это планировалось. В беседе подозреваемые пояснили, что следующим шагом было покушение на министра непосредственно по месту его жительства», - заявил Аброськин.

По словам замначальника Нацполиции, по месту жительства задержанных были проведены обыски, в результате которых правоохранители нашли вещественные доказательства – схемы, мобильные телефоны и многое другое, что свидетельствует о подготовке покушения на Арсена Авакова.

Аброськин подчеркнул, что преступники также владели квадрокоптерами и множеством другой техники, чтобы сбросить взрывное устройство.