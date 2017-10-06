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Стычка активистов и силовиков под Радой: в полиции озвучили подробности

06.10.2017 13:57
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Стычка активистов и силовиков под Радой: в полиции озвучили подробности

В здание парламента пыталась прорваться группа людей и отказалась пройти проверку

Под стенами Верховной Рады собрались люди на митинг, в связи с чем правоохранительные органы подтянули внушительную "армию" полицейских – около 1,4 тысячи человек, сообщает пресс-служба ГУ НП в Киеве.

Сообщается, что порядок под Радой обеспечивали полиция совместно с Нацгвардией. В то же время в полиции сообщили, что не обошлось и без стычек.

"Около 10:15 группа граждан намеревалась пройти в здание украинского парламента. Работники полиции предложили проверить их вещи на содержание опасных и запрещенных предметов. Мужчины в грубой форме заявили об отказе, после чего устроили потасовку. Активных участников происшествия правоохранители вывели за пределы территории, где проходил митинг", – говорится в сообщении полиции.

Сейчас по трем мужчинам составляют административные протоколы по ст. 173 ("Мелкое хулиганство") Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отметим, что не отставали от активистов и народные депутаты, которые во время обсуждения законопроектов по Донбассу подрались в сессионном зале.

Напомним, Верховная Рада сегодня все же приняла за основу президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Немногим позже депутаты поддержали президентский законопроект о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей за основу и в целом.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, Верховная Рада, активисты
 
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