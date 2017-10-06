Украинцам рассказали, как попасть в самую засекреченную страну мира

06.10.2017 08:10

Журналист-международник и военный корреспондент Роман Бочкала рассказал, как украинцы могут попасть в самую закрытую страну мира — Корейскую Народно-демократическую Республику

В интервью Politeka Online он пояснил, что для посетителей Северной Корее существует квота — 5 тысяч человек на весь мир.

Эту квоту разбивают на посольства, в том числе на посольство Северной Кореи в России – уже через него проходят все близлежащие страны. «Ехать было не нужно – достаточно было отправить документы по почте», — утверждает Бочкала.

При этом он отмечает, есть важный момент — как и на любом рынке, даже не северокорейском есть туркомпании, которые за деньги обещают решить любой вопрос.

«Любая квота подразумевает, что в нее кто-то попадает, а кто-то – нет. Возможно, турфирмы что-то платят, чтобы в нее попасть. Мне повезло с фирмой, она мне эту квоту выбила, и я смог туда попасть в качестве туриста. Мне пришлось написать в анкете, что я менеджер по продажам и не имею отношения к сфере медиа, потому что в качестве журналиста я не смог бы туда попасть. А если бы и смог, то по другой квоте и смог бы снимать только то, что бы мне разрешили», — пояснил журналист.

Что касается дороги, то попасть в Пхеньян, по словам журналиста, можно из Пекина, есть еще авиарейс в Малайзию, бывают рейсы из России, а также поезд Пхеньян-Москва, который идет семь суток. Правда, им имеют право пользоваться только жители Северной Кореи, которые в качестве гастарбайтеров едут в Россию.

Бочкала также рассказал, что в самолете за пассажирами жестко следят стюардессы, чтобы никто ничего не снимал: «Во время полета к каждому подсела стюардесса. Я так понимаю, что ее задача была проконтролировать, чтобы никто ничего не снимал. Просто сидела и смотрела в упор».

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Источник: Politeka