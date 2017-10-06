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В ЕБРР подвергли жесткой критике приватизацию в Украине
По мнению директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы Фрэнсиса Малижа, результаты приватизации в Украине можно считать провальными, передает replyua.net со ссылкой на УНИАН. «Результаты отсутствуют, что является одним из наибольших провалов», - отметил Малиж, давая ответ на вопрос о том, к каким результатам привели программы ЕБРР по поддержке приватизации в Украине.
«Английский язык определяет сумасшествие в качестве многочисленных попыток сделать одну и ту же вещь с заведомо известным негативным результатом, но каждый раз от такой попытки ожидают чего-то нового. Скорее всего, есть смысл попробовать что-то другое», - заявил представитель ЕБРР.
Также эксперт сообщил о том, что Фондом госимущества (ФГИ) два раза выставлялся на торги Одесский припортовый завод (ОПЗ), и каждый раз результат был провальным. Малиж подверг резкой критике приватизацию пакетов акций ряда украинских облэнерго в августе 2017 года, заявил, что торги проводились на безальтернативной основе, что не соответствует с требованиями на международном уровне. «Приватизация в таком виде не отвечает интересам страны», - сделал вывод эксперт ЕБРР.
Теги: Украина, Донбасс, приватизация
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