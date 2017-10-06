Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В ЕБРР подвергли жесткой критике приватизацию в Украине

06.10.2017 12:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ЕБРР подвергли жесткой критике приватизацию в Украине

По мнению директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы Фрэнсиса Малижа, результаты приватизации в Украине можно считать провальными, передает replyua.net со ссылкой на УНИАН. «Результаты отсутствуют, что является одним из наибольших провалов», - отметил Малиж, давая ответ на вопрос о том, к каким результатам привели программы ЕБРР по поддержке приватизации в Украине. 

«Английский язык определяет сумасшествие в качестве многочисленных попыток сделать одну и ту же вещь с заведомо известным негативным результатом, но каждый раз от такой попытки ожидают чего-то нового. Скорее всего, есть смысл попробовать что-то другое», - заявил представитель ЕБРР.

Также эксперт сообщил о том, что Фондом госимущества (ФГИ) два раза выставлялся на торги Одесский припортовый завод (ОПЗ), и каждый раз результат был провальным. Малиж подверг резкой критике приватизацию пакетов акций ряда украинских облэнерго в августе 2017 года, заявил, что торги проводились на безальтернативной основе, что не соответствует с требованиями на международном уровне. «Приватизация в таком виде не отвечает интересам страны», - сделал вывод эксперт ЕБРР. 



Теги: Украина, Донбасс, приватизация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх