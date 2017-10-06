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В Нацполиции раскрыли детали покушения на Авакова
Главу МВД Украины должны были убить по заказу российских спецслужб.
Одной из жертв банды "Торпеда" должен был стать министр внутренних дел Арсен Аваков. Его должны были подорвать в собственной квартире.Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. Покушение на него готовили члены банды "Торпеда", которые недавно были задержаны. Для этого они готовы были использовать квадрокоптер, передает Хроника.инфо с ссылкой на 24tv.ua.
Покушение готовили по заказу российских спецслужб.
"Во время беседы они заявили, что следующим шагом было покушение на министра внутренних дел непосредственно по адресу его проживания. Они активно искали этот адрес, установили его и активно готовились с помощью специальных технических средств осуществить это покушение. Обычно это взрывные средства – гранаты. В этом раз рассматривали возможность применения квадрокоптера и другой летальной техники для сброса взрывчатого вещества – гранаты и т.д.", – заявил в эфире телеканала "Прямой" Вячеслав Аброськин.
Напомним, члены банды "Торпеда" причастны к 9 случаям террористических актов в Украине для разжигания религиозной, национальной розни, в том числе нападения на синагоги, атаки на польское консульство в Луцке и посольство США в Киеве. Группу задержали при исполнении теракта по подрыву памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области.
Теги: Донбасс, покушение, Аваков, Нацполиция
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