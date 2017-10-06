В УКРАИНЕ ПОД ЗАПРЕТОМ ЙОД, МЕДИЦИНСКИЙ СПИРТ И БОТОКС

06.10.2017 12:40

По данным госслужбы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками под запретом находится медицинский спирт 96% для внешнего применения во флаконах по 100 мл. Было обнаружено, что это явный фальсификат. На упаковке отмечены количество серий - 510020 флаконов, тогда как оригинал включает в себя 10020 флаконов.



Под запрет попал и спирт этиловый по 100 мл производства компании «Укрспирт». Причина та же – фальсификат. Также в черный список попал йод производства Чили. Запрещенные серии: 71954, 73795, 73794.



Также под запретом находится препарат против ботулизма Ботокс производства Ирландии. Кроме того в аптеках нельзя будет купить некоторые косметические препараты. В частности лак для ногтей французской лаборатории Галдерма.







