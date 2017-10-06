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Визит саудовского монарха в РФ: что это означает для Украины
06.10.2017 08:36
Визит короля Салмана ибн Абдул-Азиза аль-Сауда в российскую столицу является историческим, так как это первый визит монарха Саудовской Аравии в Россию
Саудовская Аравия и Россия в геополитическом плане похожие страны, так как основе правящих режимов этих стран лежит стремление к деспотичности, и опоре на традиционные ценности.
Новые реалии на мировом рынке энергетике сделали Москву и Эр-Рияд близкими друзьями. Теперь им совместно необходимо искать рецепты для повышения цен на черное золото. Поэтому, по все видимости, это ключевая цель визита короля Салмана в Россию.
Следует отметить, что на границах Саудовской Аравии одновременно протекают три конфликта: это войны в Сирии и Йемене, а также конфликт в Ираке, который столкнулся с проблемой борьбы с Исламским государством и курдским сепаратизмом. В похожих условиях находится и Российская Федерация, которая создает очаги гарячих и замороженных конфликтов на своих границах.
Кроме того, можно определить еще одну параллель — это вмешательство в дела соседних держав. Если Путин оккупировал украинский Крым, то Саудовская Аравия воюет в Йемене и давно вынашивает планы оккупации Катара.
Напомним, Украина активно развивает контакты с Катаром, который находится перед угрозой вторжения. Только 4 октября 2017 года министр иностранных дел Павел Климкин с рабочим визитом посетил Катар и провел переговоры с премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани, министром иностранных дел шейхом Мохаммедом бин Абдулрахман Аль Тани.
Как стало известно, стороны указали на «обоюдный интерес к активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества». Таким образом, Украина заранее отреагировала на рост взаимопонимания Эр-Рияда и Москвы. Для саудитов, которые уже более 100 дней поддерживают режим блокады вокруг Катара, это очень не нравится.
Как ранее писала Politeka, Украина и Катар заинтересованы в активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Liga.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, визит, Саудовская Аравия
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