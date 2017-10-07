Автовиробництво в Україні зросло на 77% з початку року

07.10.2017 09:11

За дев’ять місяців 2017 року Україні було вироблено 5,696 тисяч автотранспортних засобів, що на 77,3% більше торішнього результату. Про це свідчать дані асоціації «Укравтопром».

Як зазначається, у вересні 2017 року на українських заводах було вироблено 822 автотранспортних засоби, що рівно вдвічі більше результату торішнього вересня, і на 10,8% більше показника серпня цього року.

У загальному обсязі автовиробництва більшу частину становили легкові автомобілі, яких було випущено 689 штук: +7,3% до серпневого показника і +83,7% до вересня минулого року.

Також у вересні було вироблено 73 автобуси, такий обсяг виробництва на 7,4% більше серпневого показника, і на 108,6% перевищує результат торішнього вересня. Щодо вантажних автомобілів, то їх виробили 60, що майже вдвічі більше, ніж за попередній місяць.