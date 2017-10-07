Директора одесского лагеря оставили под арестом

07.10.2017 10:26

Суд отклонил апелляционную жалобу защиты директора лагеря Виктория.

Апелляционный суд Одесской области оставил под арестом подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря Виктория в Одессе. Об этом в пятницу, 6 октяюря, сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Апелляционный суд области 6 октября отказал в удовлетворении требований стороны защиты и оставил без изменений решение Киевского районного суда об аресте директора детского оздоровительного комплекса Виктория, – сказано в сообщении.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты директора лагеря.

Напомним, директора пострадавшего от пожара лагеря Виктория Петроса Саркисяна в сентябре арестовали на два месяца.

Источник: korrespondent.net