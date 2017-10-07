Осенний призыв 2017: кого будут забирать на срочную службу в украинскую армию

07.10.2017 11:48

Во время осеннего призыва в 2017 года на срочную службу в армию будут призваны годные по состоянию здоровья мужчины в возрасте от 20 до 27 лет.

Призывные комиссии начали свою работу еще 2 октября и планируют завершить ее 30 ноября 2017 года. С 5 октября по 28 ноября будет проходить отправка призывников в воинские части ВСУ и другие воинские формирования.

"Осеннему призыву на срочную службу подлежат годные по состоянию здоровья мужчины в возрасте от 20 до 27 лет. На время службы им положена денежная помощь при призыве и увольнении, полное содержание на время службы и 10-дневный отпуск. Также за "срочником" сохраняется место работы, должность и средняя зарплата (при условии официального трудоустройства). Время службы засчитывается в страховой и трудовой стаж. Служить призывники будут до 18 месяцев, а те, у кого есть научная степень специалиста или магистра – до 12-ти", - отмечается в материале.

Решение о том, в каком виде войск будет служить призывник, принимает комиссия, опираясь на сведения о призывнике. При этом учитывается уровень его технической подготовки, состояние здоровья, физическое развитие и морально-деловые качества.

Не грозит призыв мужчинам старше 27 лет, те, кто был признан непригодными для службы по состоянию здоровья, те, чей отец, мать, брат или сестра погибли или стали инвалидами во время прохождения воинской службы.

Также призывник может получить отсрочку на службу. Таким правом могут воспользоваться те, кто содержит нетрудоспособных родителей или родственников; у кого есть одинокая мать/отец, на содержании которых находится двое и больше детей; кто имеет ребенка возрастом до трех лет или самостоятельно воспитывает ребенка старше трех лет (без матери); у кого двое и больше детей или ребенок-инвалид, беременная жена или жена-инвалид, или чей брат призван на службу в это же время.

Отодвинуть срок призыва также могут для сироты, временно непригодного по состоянию здоровья, студентам дневной формы обучения младше 21 года, а также подозреваемым в совершении преступлений или подсудных.

На период работы срочный призыв не грозит также педагогам, медикам, полицейским, сельским и поселковым головам, резервистам и священникам.

Источник: kriminal.tv