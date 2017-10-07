Подарок на день рождения: Военный эксперт рассказал, стоит ли украинцам переживать

07.10.2017 13:58

Украине не стоит ожидать каких-либо военных провокаций на Донбассе со стороны россиян ко дню рождения президента РФ Владимира Путина 7 октября. Глава Кремля ждет другого подарка и рассчитывает на встречу своего помощника Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, которая состоится в Белграде. Такое мнение «Апострофу» высказал военный эксперт Олег Жданов.

Я думаю, что не будет каких-то провокаций в связи с днем рождения Путина. Это не тот подарок, которого он ждет. Он больше ждет итогов встречи Суркова и Волкера – это прямые переговоры Кремля и Белого дома (которые состоятся 7 октября в Белграде). А здесь – портить себе нервы, чтобы его в очередной раз стали обвинять в эскалации конфликта – не думаю, что ему это надо. Все уже прекрасно понимают, кто стоит за спиной этих стреляющих.

И тем более, у него сейчас совсем другие задачи – вывод капиталов из иностранных банков обратно в Россию, чтобы их не конфисковали 21 января и не арестовали счета. Поэтому вряд ли будут какие-то провокации сегодня.

Напомню, что 21 января – это 181-й день. Согласно закону США (которым были введены санкции против России, Ирана и КНДР, — «Апостроф»), финансовая разведка обнародует, арестовывает и изымает активы по статье «незаконное обогащение». Тут даже не сомневайтесь – это закон США.

Чего ждет Путин от встречи Суркова с Волкером? Я думаю, что это ответный ход РФ. На первой встрече, состоявшейся в Москве, Курт Волкер изложил позицию Соединенных Штатов, чего они хотят от России. Судя по тому, что РФ начала проводить активные действия, в частности, переводить свои активы в золотые слитки – это говорит о том, что они выводят их из-под удара санкций.

Сейчас Сурков представит свое видение решения вопросов со стороны Москвы для Белого дома. А вот уже следующая встреча, если она состоится после такого обмена мнениями, может иметь какую-то результативность. Либо они будут садиться за стол переговоров, либо будет нарастать конфронтация, усилятся санкции и так далее.



Источник: news.eizvestia.com