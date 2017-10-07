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ШКОЛЬНИКИ ДОНБАССА УЧИЛИСЬ В ВИЛЬНЮСЕ
Ученики стали участниками международного проекта «На шляху до змін».
Двадцать учеников школ из Донецкой области стали участниками украинско-литовского образовательного проекта, они посетили Вильнюс. Целую неделю дети на тренингах учили отстаивать свою точку зрения, учились говорить «нет». Во время пребывания за границей дети смогли побывать в гимназиях Вильнюса, сравнить образовательные системы Украины и Литвы.
Во время этой поездки и общения со сверстниками константиновские школьники увидели, насколько их заграничные ровесники активно отстаивают свою позицию, участвуют во многих процессах развития государства. Например, они ходят сейм и к министрам со своими идеями.
По результатам этой поездки дети готовят презентации в своих учебных заведениях.
Источник: zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Литва, школьники
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