ШКОЛЬНИКИ ДОНБАССА УЧИЛИСЬ В ВИЛЬНЮСЕ

07.10.2017 12:08

Ученики стали участниками международного проекта «На шляху до змін».

Двадцать учеников школ из Донецкой области стали участниками украинско-литовского образовательного проекта, они посетили Вильнюс. Целую неделю дети на тренингах учили отстаивать свою точку зрения, учились говорить «нет». Во время пребывания за границей дети смогли побывать в гимназиях Вильнюса, сравнить образовательные системы Украины и Литвы.

Во время этой поездки и общения со сверстниками константиновские школьники увидели, насколько их заграничные ровесники активно отстаивают свою позицию, участвуют во многих процессах развития государства. Например, они ходят сейм и к министрам со своими идеями.

По результатам этой поездки дети готовят презентации в своих учебных заведениях.

Источник: zi.dn.ua