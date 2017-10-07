Спасти рядового Шарика. Как волонтеры спасали раненых животных в Калиновке

07.10.2017 20:08

Пока из Калиновки и близлежащих сёл правоохранители эвакуировали более 30 тыс. человек, о судьбе домашних животных думали единицы. Фокус отправился в Винницу, чтобы найти смельчаков, спасавших от разрушительных взрывов котов и собак.

Помогали всей страной

Всё началось с поста в Facebook. Местный волонтёр Таисия Левченко написала, что в Калиновке много раненых животных и им срочно нужна помощь. За несколько часов это сообщение перепостили около 2 тыс. раз, и на спасение животных собрали почти 70 тыс. грн.

— Были люди, которые спокойно перечисляли тысячу гривен и даже не требовали никаких доказательств того, что мы не мошенники, — рассказывает она Фокусу. — Такое доверие и сплочение вокруг общей проблемы дало нам надежду и очень вдохновляло в те минуты.

В истории спасения животных из Калиновки девушка выполняла функцию информационной поддержки происходящего: сообщала оперативные новости из эпицентра событий, находила информацию о раненых и нуждающихся в помощи животных. Эти данные по цепочке передавались волонтёрам, которые были в самой Калиновке на линии огня.

Уже там, на "передовой", калиновским питомцам активнее всех помогала другой волонтёр, Наталья Побережная. Женщина рассказывает, что вместе с мужем давно занимаются местными животными. Себя называет "транспортником" — в мире зооволонтёров так именуют тех, кто занимается перевозкой животных.

— В Калиновку нас не пускали, так что ехали туда какими-то объездными путями, по сёлам. Вместо обычных 30 минут дорога туда и обратно заняла полтора часа. Всего сделали три ходки, — говорит Побережная. — Правоохранители, слыша от нас фразу "нам нужно забрать животных", крутили пальцем у виска и разворачивали машину.

Впрочем, ни она, ни её муж на полицейских не обижаются. Говорит, что степень опасности понимала, но оставить животных в беде не могла.

— Сколько животных мы вывезли? Не скажу даже приблизительно. Просто открывали багажник и кидали всех туда. Самое удивительное, что все собаки вели себя очень послушно. Обычно большие хозяйские псы сопротивляются, а эти такие спокойные, даже не сопротивлялись, тихо сидели в той позе, в которой мы их посадили, даже не двигались.

В первый раз волонтёры вывозили только питомцев, о которых просили местные жители. Люди через интернет находили контакты Натальи и Таисии, умоляя перевезти животных из Калиновки в Винницу. Оказалось, что брать их с собой в переполненный паникующими людьми автобус нельзя. Многие, осознавая безысходность ситуации, просто выпускали зверей, спасая их от голодной смерти.

— Спустя какое-то время мы поняли, что одни не справимся, — рассказывает Наталья Побережная. — Поэтому стали просить о помощи все местные ветеринарные клиники. К нашему удивлению, отозвались те, от кого мы меньше всего этого ожидали — ребята из "Ветхауса".

По её словам, эта клиника считается одной из лучших и далеко не самых дешёвых в Виннице. Но уже на следующий день именно её врачи вместе с десятком других добровольцев отправились в Калиновку спасать пострадавших животных. Винницким ветеринарам на подмогу приехали шесть коллег из Ивано-Франковска. Они же привезли специфическое оборудование для спасения животных, пострадавших от осколочных ран. Вот только спасать было некого.

— Когда мы приехали в Сальник (одно из ближайших к Калиновке сёл, которое больше всего пострадало от взрывов на складе боеприпасов. — Фокус), мало того, что мы ни одну живую собаку не встретили, так не было ни искалеченных, ни мёртвых животных. Пусто! — удивляется Побережная.

В селе они нашли лишь десяток новорождённых котят и одну сбитую собаку. Всех их приютили на время ребята из "Ветхауса". Собаку разместили в отдельной комнате. После обезболивающих уколов она смогла уснуть и немного отдохнуть.

— Когда мы её только привезли, ей было очень больно, — рассказывает Владимир Беленький, директор ветклиники. — А вот с котятами всё намного проще. У них был лишь небольшой шок, от которого они уже оправились.

Ветеринар надеется, что вскоре спасённые животные обретут новый дом, ведь места для долгой передержки в клинике нет.

Была ли зачистка?

Что произошло с остальными животными в Калиновке и окрестных сёлах, не знают ни активисты, ни местные власти. Поначалу волонтёры беспокоились, что коммунальщики, воспользовавшись ситуацией, попросту зачистили всех животных в округе. Но в Винницкой облгосадминистрации эти обвинения опровергают. Дескать, в таких ситуациях основным приоритетом для всех коммунальных и правоохранительных органов является безопасность людей. О животных думают в последнюю очередь.

— Когда кошки и собаки слышат громкие выстрелы, они начинают паниковать и убегают. Никто из коммунальных служб не был заинтересован в том, чтобы уничтожить местных животных под шумок во время взрывов на складе, — объясняет Фокусу позицию официальных властей Григорий Сидорук, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области. — Сами подумайте, о каких убитых и раненых животных может идти речь, если в результате случившегося нет даже ни одного пострадавшего человека.

По его словам, животные могли спрятаться в лесах поблизости, выжидая окончания выстрелов, и через неделю-полторы питомцы начнут возвращаться домой.

Спустя пару дней мнение Сидорука нашло подтверждение у местных волонтёров. То, что многие собаки и кошки действительно убегали в сторону леса, им рассказывали нацгвардейцы и полицейские, патрулировавшие всё это время территорию вокруг Калиновки. Так что волонтёры, а вместе с ними и жители пострадавших от взрывов сёл и посёлков надеются на скорое возвращение своих любимцев домой.

Источник: focus.ua