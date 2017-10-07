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У РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ АТО ПРАЦЮЮТЬ СТОМАТОЛОГИ-ВОЛОНТЕРИ
На Луганщині у військових частинах оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» завершили роботу стоматологи громадської організації «Об’єднання волонтерів Запоріжжя».
За допомогою мобільного стоматологічного кабінету, який волонтери привезли з собою, професійні дантисти оглянули сотні військовослужбовців та багатьом надали кваліфіковану медичну допомогу.
Тільки у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді майже сотня військових звернулися до гостей зі своїми стоматологічними проблемами.
- Я живу на Закарпатті та із задоволенням роблю перерви у основній роботі, аби поїхати із однодумцями зі всієї країни до Донбасу. На нашу допомогу тут очікують справжні патріоти України. Ми розуміємо, що воїни у цей важкий для всієї держави час просто не мають можливість залишити місце служби і відвідати стаціонарні стоматкабінети. Тому самі намагаємось прибувати до них. Тільки за цей рік ми з друзями вже 7 разів виїжджали до району проведення АТО, – зауважив старший волонтерської групи Володимир Степа.
За словами цивільного стоматолога із понад тридцятирічним стажем, окрім огляду та лікування зубів, він намагається передати хлопцям і дівчатам у одностроях свій позитивний настрій: розповідає анекдоти про закарпатців, співає колядки, дає поради для розв’язання різних життєвих ситуацій тощо.
Источник: zrada.today
Теги: Донбасс, стоматолог, волонтер, АТО
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