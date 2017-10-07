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Украина заинтересована в помощи США по охране складов - Муженко

07.10.2017 09:44
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Украина заинтересована в помощи США по охране складов - Муженко

Глава Генштаба сообщил, что украинская сторона заинтересована в привлечении американских специалистов к охране складов боеприпасов в Украине.

Украина заинтересована в привлечении американских специалистов к охране складов боеприпасов в Украине. Об этом заявил глава Генштаба Виктор Муженко во время встречи с аташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине полковников Томасом Уоффордом, сообщает пресс-служба Минобороны.

Муженко отмечает, что украинская сторона заинтересована в помощи американских специалистов в усилении безопасности арсеналов, баз и складов. 

В ходе переговоров были отмечены положительные и интенсивные пути реализации двухстороннего военного сотрудничества. 

5 октября Муженко сообщил, что Украина рассчитывает на поставки систем воздушной разведки, танковых систем и другого вооружения из США. 

Источник: news.liga.net



Теги: Украина, США, Донбасс, помощь, склад
 
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