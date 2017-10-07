В Днепропетровской области осквернили памятник бойцам 93-й ОМБ

07.10.2017 19:53

Деньги на памятник собирали военные и волонтеры. К открытию памятника его удалось отчистить от краски.

В поселке Черкасское Днепропетровской области осквернили памятник погибшим бойцам 93-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщил волонтер ВСУ Роман Доник на странице в Facebook.

Сегодня прошло открытие памятника, на который собирали деньги военные и волонтеры. К этому времени мемориал отчистили от краски.

"Ночью памятник облили краской, баннер бригады порезали ножом. В городке написали "смерть укропам" и "слава днр"", - написал Доник.

5 октября 2017 года в Киеве на Майдане независимости разбили памятник героям Небесной сотни. Подозреваемый в разрушении памятника героям Небесной сотни в Киеве оказался луганчанином. Он заявил о том, что разбил мемориал специально, "чтоб закончить войну в Донбассе".

Источник: news.liga.net