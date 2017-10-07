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В Киевской области будут судить сотрудника «Укрзализныци», присвоившего 400 тысяч

07.10.2017 13:06
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В Киевской области будут судить сотрудника «Укрзализныци», присвоившего 400 тысяч

Фастовская местная прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении сотрудника обособленного подразделения Фастовская дистанция пути регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» ОАО «Укрзализныця» по ч. 1 ст. 191 (растрата чужого имущества, вверенного лицу) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений) УК Украины.

Об этом «ОЛИГАРХУ» сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Во время досудебного расследования установлено, что мужчина, находясь на указанной должности, в период с октября 2014 года по май 2015, допустил растрату имущества предприятия на сумму более 400 000 гривен и совершил служебный подлог, внося заведомо ложные сведения в официальный документ о фактическом наличии и стоимости имущества предприятия.

Указанные нарушения были выявлены при проведении инвентаризационной описи в ходе плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности обособленного подразделения — Фастовская дистанция пути.

 



Теги: Донбасс, Укрзализниця, Киевская область, должность
 
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