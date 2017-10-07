В Запорожье установили кулинарный рекорд

07.10.2017 15:03

В Запорожье на каскаде фонтанов «Радуга» сегодня, 7 октября, приготовили 4 тыс. 24 голубцов. Гастрономические рекорды уже стали традицией для Запорожья.

Всего получилось аж 280 кг голубцов, для приготовления использовали 100 л томатного сока, 10 кг моркови, мяса и капусты в блюдо положили пополам.

- Сложность в том, что продуктов много, это забытый рецепт наших запорожских казаков, - говорят повара.

Голубцы раздают горожанам бесплатно, подают мясное блюдо с пампушками. Так, в 2016 году всего было приготовлено 2 тыс. 273 куриных крылышка с томатно-чесночным соусом.

Источник: reporter-ua.com