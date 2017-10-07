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ЗА УБИЙСТВО ОТЦА УЧАСТНИКУ АТО ДАЛИ ДВА ГОДА УСЛОВНО
В Харькове участник боевых действий на востоке Украины получил за убийство своего отца два года условно. Об этом пишет известный юрист Алексей Романов в Facebook со ссылкой на реестр судебных решений.
"Сержант-пограничник, в пьяной ссоре зверски избил отца. Отчего тот умер в больнице. Сначала погранца не арестовали и даже не отстранили с работы. Хотя ему светила "десятка".
Потом дело переквалифицировали в "убийство по неосторожности". Потом убийца заключил "соглашение о примирении". Нет, не с убитым отцом. С братом - как с потерпевшим. В итоге, убийца получил... два года. Условно! И работает себе дальше. С его зарплаты вычитают по 10 % в доход государства. Вот приговор. Про приговор Васильцу и Тимонину 9 лет за создание ютуб-канала надо напоминать? Украинское "правосудие" во всей красе", - написал он.
Источник: bagnet.org
Теги: Донбасс, убийство, отец, больница, правосудие
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