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Через поширення хвороб господарствам потрібно поквапитись зі збиранням урожаю кукурудзи

08.10.2017 15:24
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Через поширення хвороб господарствам потрібно поквапитись зі збиранням урожаю кукурудзи

У зв'язку з поширення хвороб у посівах кукурудзи фахівці Держпроспожтвслужби рекомендують пришвидшити темпи збирання урожаю кукурудзи.

У незібраних посівах зернової кукурудзи на качанах, пошкоджених гусеницями кукурудзяного метелика і бавовникової совки, розвиваються фузаріоз (2-7%), бактеріоз (1-4%), подекуди сіра гниль.

Пухирчастою та летючою сажками уражено 1-8% рослин.

Для зменшення ураження качанів фузаріозом та іншими пліуснявими грибами рекомендується збирання урожаю в стислі строки, уникання механічного травмування зерна та підсушування його до вологості не вище 16%.

Источник: superagronom.com



Теги: Донбасс, болезни, урожай, кукуруза
 
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