- Новий посол США у Росії заявив, що треба відновити кордони України17:28
- Українське місто може першим в Європі перейти на світлодіодне вуличне освітлення 17:04
- "Бурштиновий нардеп" програв суд юристці з Житомира 16:48
- Через поширення хвороб господарствам потрібно поквапитись зі збиранням урожаю кукурудзи15:24
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко14:31
- Керри: Коррупционеров следует лишить неприкосновенности. Иначе люди перестанут верить в Украину13:54
- Кремль устроил ритуальные танцы, а на Донбассе возможно неудобное решение - известный политтехнолог13:40
- В Харьковской области мужчину выбросили из окна13:20
- У Москві розстріляли вірменина, який при Януковичу натендерив в Україні 215 мільйонів, частину яких не можуть знайти12:41
- Штепу за одну только прическу надо лупашить, а она еще и сепаратистка — Пашинин12:26
Новий посол США у Росії заявив, що треба відновити кордони України
Джон Хантсман заявив, що бажає поліпшити відносини між Москвою та Вашингтоном і першим кроком має стати відновлення українського кордону
Новий посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що бажає поліпшити відносини між Москвою та Вашингтоном, однак першим кроком на цьому шляху мало би стати повернення Україні контролю над міжнародно визнаними кордонами.
«Це питання не лише Сполучених Штатів, але і Європи, Канади та практично кожної іншої розвиненої країни», - сказав Хантсман під час церемонії вступу на посаду в суботу, 7 жовтня.
Посол зазначив, що багато американців вірять у цілеспрямовану спробу Росії підірвати американську демократію через втручання у вибори президента, тому довіра між країнами залишається низькою.
Водночас Хантсман вважає, що Росія має спільний з США інтерес у тому, щоби покласти край загрозі з боку Північної Кореї.
«Діючи разом, ми гадаємо, Сполучені Штати і Росія могли би змусити північнокорейський режим сісти за стіл переговорів та знайти дипломатичне рішення», - цитує Хантсмана інформагенція AP. Цей коментар посла збігся в часі з твітом президента США Дональда Трампа, що спроби вести переговори із КНДР - це марнування часу.
Источник: dw.com
Теги: Украина, США, Донбасс, граница, посол
- "Пока киевской власти не будет, я не успокоюсь", - российская певица Чичерина пообещала бороться против Украины до конца. ВИДЕО
- В Украину прибыла новейшая американская техника для контроля границы
- Если в 2016 году на Донбассе не будет мира, грядет эскалация конфликта
- Трамп «дрессирует» Путина: почему политика США выгодна Украине
- Регионалы заговорили о федерализации Украины (ВИДЕО)
- США матерят Евросоюз и строят планы, кого назначить премьером Украины (ВИДЕО)
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов 15:34
- ММК ИМЕНИ ИЛЬИЧА ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛПЦ «1700»14:08
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе19:36
- В Мариуполе столкнулись два авто18:03
- Журналисты попали под обстрел под Красногоровкой17:44
- В Селидово наркотические булочки не попали к адресату15:20
- На Донетчине из-под завалов спасли троих горняков14:41
- В Мариуполе на месте пожара нашли гранату13:24
- В МВД сообщили, сколько пограничников погибло на Донбассе08:53
- Школа в Мариуполе получит имя в честь легендарного украинского футболиста 07:29
- Новий посол США у Росії заявив, що треба відновити кордони України17:28
- Українське місто може першим в Європі перейти на світлодіодне вуличне освітлення 17:04
- "Бурштиновий нардеп" програв суд юристці з Житомира 16:48
- Украинцы смогут увидеть в вечернем небе удивительное явление16:22
- Составлен список самых бесполезных медицинских процедур16:07
- На каких авто любят ездить европейцы15:58
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов 15:34
- Через поширення хвороб господарствам потрібно поквапитись зі збиранням урожаю кукурудзи15:24
- Премьер Испании исключил отделение Каталонии15:06
- Полиция Лас-Вегаса нашла шокирующую записку стрелка: Пэддок цинично и тщательно просчитал траекторию каждого выстрела, чтобы убить как можно больше людей - CBS 14:49
- Составлен список самых бесполезных медицинских процедур16:07
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко14:31
- Кремль устроил ритуальные танцы, а на Донбассе возможно неудобное решение - известный политтехнолог13:40
- Ранее неизвестные "законы" долголетия индийских йогов13:03
- Путіну – 65. Якими були Сталін, Хрущов та Брежнєв у цьому віці10:42
- 5 помилок при нанесенні туші на вії, яких не варто допускатися10:23
- Пониженное давление: как помочь себе10:06
- Проверенные народные средства от кашля08:05
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал07:27
- ВАДИМ ЗЕЛАНД: ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЕРИТЬ В БОЛЕЗНИ. ИХ НЕТ!22:24
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Более миллиона украинцев уже сейчас получили повышение пенсий на 1000 гривен
- Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят
- Переселённые и бездомные: мучения ВПЛ продолжаются
- Чем опасно низкое давление и как его лечить
- У Меркель прокомментировали закон об особом статусе Донбасса
- Визит саудовского монарха в РФ: что это означает для Украины