"Обходится без пиарщиков". Луценко встал на защиту жены, назвавшей "козлом" нардепа

08.10.2017 11:03

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ответил в Facebook на критику журналиста Марины Данилюк-Ярмолаевой в адрес его жены, народного депутата от Блока Петра Порошенко Ирины Луценко.

Журналистка назвала свой пост "Ира и козлы".

"1. Когда твой мен генпрокурор, а ты официальный представитель президента в Раде – тщательно фильтруй комментарии. 2. Несдержанность и стримы подарили черным технологам на выборы крутую "фишку", как преподнести, что "Порошенко равно Янукович", о вседозволенности и безуспешной борьбе с козлами с 2004. 3. Все женщины в политике качественно тюнингуют лицо у хирургов, а внутри все равно "батя, я стараюсь", – написала она.

Спустя четыре часа Луценко оставил свой комментарий под постом Данилюк-Ярмолаевой.

"1. Янукович не имеет монополии ни на одно украинское слово. 2. Люблю политиков, которые искренни в действиях и высказываниях. 3. Моя жена – настоящая. В словах обходится без пиарщиков, на лице – без хирургов", – заявил генпрокурор.

5 октября в ходе давки и толкотни на вечернем заседании Верховной Рады Ирина Луценко призвала коллегу по фракции Олега Недаву вынести внефракционного нардепа Юрия Левченко из зала. "Олег, вынеси козла! Олег! Недава! Вынеси козла! Вынеси его нафиг!" – крикнула она.

Источник: gordonua.com